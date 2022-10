Eerste vrouwelijke premier Italië botst gelijk bij start hard met Berlusconi

In elf minuten waren premier Giorgia Meloni en de Italiaanse president Mattarella klaar, vanmorgen in het presidentieel paleis in Rome. Meloni’s rechtse coalitie had haar unaniem voorgedragen als premier en de president ging daarmee akkoord, zo zei ze in de korte persconferentie na afloop van de ontmoeting met Mattarella. Opvallend was dat alleen de aanstaand premier het woord voerde, coalitiepartners Matteo Salvini en Silvio Berlusconi deden er het zwijgen toe in de kleine perszaal van het Quirinaal.

Terwijl de oppositiepartijen donderdag afzonderlijk van elkaar bij president Mattarella op bezoek gingen, presenteerde Meloni’s coalitie zich vrijdag als één geheel. De vraag is alleen hoe sterk dat geheel is: de afgelopen weken kwamen er behoorlijk wat barstjes in het rechtse bastion.

Tweede viool voor Berlusconi

Lega-leider Matteo Salvini die voor zichzelf het ministerie van Binnenlandse Zaken opeiste, maar terug werd gewezen door Giorgia Meloni; de Lega heeft door het grote verlies niet zoveel te willen, vindt ze. En Silvio Berlusconi die het maar moeilijk lijkt te kunnen verkroppen dat hij tweede viool moet spelen. Zijn Forza Italia stemde niet voor de Fratelli d’Italia-kandidaat voor het voorzitterschap van de Senaat, en ook schreef Berlusconi te opzichtig op wat hij van Meloni vond, namelijk ‘eigenzinnig, eigenwijs, arrogant en beledigend’. Het briefje op zijn tafel in de senaat werd gefotografeerd en veroorzaakte een rel. Meloni reageerde woedend: ,,Berlusconi vergat één ding op zijn lijstje: niet chantabel.”

Een gesprek volgde.

Banden met Poetin

Nadat de kou weer enigszins uit de lucht was komt een audio-opname naar buiten waarin Berlusconi vertelt dat hij zijn banden met de Russische president Poetin weer heeft aantrokken en dat volgens hem de schuld van de oorlog in Oekraïne bij president Zelenski ligt. Net op het moment dat premier Meloni zich juist als overtuigd Europeaan en Navo-lid presenteert.

In een tweet schreef de aanstaande premier vrijdagmiddag dat haar coalitie de president had gewezen op de noodzaak het land snel een regering te geven. We zijn er klaar voor, voegde Meloni eraan toe. Meloni heeft haast, omdat ze in de gaten heeft wat haar en haar regering de komende tijd te wachten staat: een oplaaiende pandemie, groeiende armoede als gevolg van de stijgende energieprijzen en de aanhoudende oorlog in Oekraïne.

In de loop van de avond presenteert de kersverse premier haar lijst met ministers en het nieuwe kabinet wordt morgenochtend om 10.00 uur al ingezworen. Daarmee is Meloni de eerste vrouwelijke premier van het land.

