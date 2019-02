Eigenaar en ontwerper Amerikaanse horrorglijbaan vrijgesproken van doodslag

Caleb Schwab werd onthoofd tijdens zijn afdaling van de Verruckt-waterglijbaan. De attractie, een glijbaan van zo’n 50 meter hoog, stond tot de sluiting in het Guinness Book of Records. Volgens verschillende parkbezoekers schoten de schouderbanden van Schwab los toen hij in een van de wagentjes naar beneden gleed. Zijn 12-jarige broer, Nathan, was getuige van het ongeluk.



Het Openbaar Ministerie houdt Parkeigenaar Jeff Henry en glijbaanontwerper John Schooley mede verantwoordelijk voor de dood van de 10-jarige Caleb. Als het onderhoud van de glijbaan beter op orde was geweest, dan was Caleb niet zo wreed aan zijn einde gekomen, luidt de aanklacht. Ook zou de directie de reuzenglijbaan overhaast in gebruik hebben genomen. Zowel de realisatie als de veiligheid van het gevaarte lieten volgens het OM flink te wensen over.



De rechter stelt echter dat een deel van het bewijsmateriaal tegen Henry en Schooley onrechtmatig is verkregen. Bovendien zouden de twee onvoldoende financiële middelen hebben gehad om zich goed te kunnen verdedigen. De betrokkenen werden vrijgesproken van alle blaam. De ouders van Schwab kregen destijds, na een schikking tussen de familie en de bij het waterpark betrokken bedrijven, een bedrag van 20 miljoen dollar.