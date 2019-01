Eigenaar Poolse escape room vervolgd voor dood van vijf tieners

De 15-jarige meisjes vierden vrijdag een verjaardag in een escape room in de noordelijke stad Koszalin toen de brand uitbrak. Autopsie heeft inmiddels uitgewezen dat zij door koolmonoxidevergiftiging om het leven zijn gekomen.

Volgens de brandweer was de kamer waar de meisjes uit moesten ontsnappen ongeveer 7 vierkante meter groot. Daarnaast stonden verwarmingsinstallaties naast brandbare materialen en waren er kaarsen in het pand. Ook de elektrische bedrading was provisorisch. De brand is vermoedelijk ontstaan door een lekkende gastank in het verwarmingssysteem.