rechtszaak Emotionele getuigenis­sen bandleden over aanslag Bataclan: ‘Ik voelde de dood naderen’

Twee leden van de Amerikaanse rockband Eagles of Death Metal hebben vandaag bij de rechtbank in Parijs emotionele getuigenissen afgelegd over de terreuraanslag in Bataclan, op 13 november 2015. Frontman Jesse Hughes vertelde dat hij meteen wist dat het foute boel was, toen hij schoten hoorde tijdens hun optreden in de concertzaal.

17 mei