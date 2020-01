Einde proces tegen president Trump in zicht

Om getuigen en nieuw bewijs toe te staan, moeten 51 senatoren voorstemmen. De Republikeinen hebben een meerderheid van 53 tegenover 47 senatoren. Vier Republikeinen moeten tegen de partijlijn in stemmen om getuigen op te roepen. Volgens Amerikaanse media is er na de tweede dag van de vragensessie in de Senaat niet voldoende steun voor het voorstel van de Democraten.

Tegenvaller

De Republikeinse senator Lamar Alexander is tegen het horen van getuigen in het afzettingsproces van president Donald Trump. Dat is een forse tegenvaller voor de Democraten in de Amerikaanse Senaat, die hadden gehoopt met de steun van Alexander en de Republikeinse senatoren Susan Collins en Lisa Murkowski voldoende stemmen te hebben voor hun voorstel om getuigen op te roepen. Doordat Alexander definitief tegen het horen van getuigen zal stemmen is de kans groot dat het afzettingsproces vandaag definitief wordt afgesloten.