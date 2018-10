Einde protesten op Belgische luchthaven lijkt in zicht

Medewerkers klaagden volgens de bonden onder meer over personeelstekorten, een hoge werkdruk en onveilige werkomstandigheden. Ook het gebrek aan respect en het niet nakomen van afspraken zit de personeelsleden dwars. Volgens het personeel moeten ze met z’n drieën tot 40 ton koffers per dag versleuren, worden 600 overuren niet uitbetaald en mogen ze geen pauze nemen om iets te eten of drinken. ,,En dat allemaal voor een loontje van 1.400 euro.”



Aviapartner gaf eerder aan de staking te betreuren. In het principeakkoord, dat de Vlaamse omroep VRT al kon inzien, staat dat er 47 vaste contracten bij komen. Ook de vijftig openstaande vacatures worden langzaamaan gevuld. In maart dit jaar komt er een eenmalige bonus van 250 euro. De directie belooft ook een investering in nieuw materiaal van 3 miljoen euro.



Ook komen er enkele maatregelen om de werkdruk te verlichten. Op piekmomenten zal het laden en lossen van vliegtuigen niet langer met slechts drie personen gebeuren maar worden vijf personen vrijgemaakt. Pauzes moeten voortaan ook gerespecteerd worden.



,,Deze staking had vermeden kunnen worden als het management geluisterd had naar de noodkreten van het personeel’', zegt Sandra Langenus van vakbond BTB-ABVV. ,,Het Belgisch management draagt een grote verantwoordelijkheid voor deze staking.”