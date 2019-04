Einde van een tijdperk: Japanse ‘keizer van het volk’ treedt af

De bejaarde keizer Akihito trad om tien uur (Nederlandse tijd) officieel af. Hij wordt vanaf morgen, 1 mei, opgevolgd door zijn zoon kroonprins Naruhito (59). Normaal gesproken blijven Japanse keizers tot aan hun dood in hun ambt. In 1817 trad er voor het laatst een keizer bij leven af. Voor Akihito's abdicatie is speciaal de wet gewijzigd.



Akihito doet afstand van de keizerlijke titel omdat hij vindt dat hij vanwege zijn gezondheid zijn functie niet meer naar behoren kan uitvoeren. De abdicatieceremonie werd gehouden in het keizerlijk paleis. Bij de plechtigheid hield de vertrekkend keizer ook een afscheidstoespraak.

Geliefd

Akihito’s tijdperk was het eerste zonder oorlog, maar gaat ook de geschiedenisboeken in als een periode van economische neergang en geplaagd door natuurrampen. Het was ook de eerste periode onder de naoorlogse grondwet, waarin de keizer was ontdaan van zijn politieke macht.



Akihito was een geliefd vorst, die probeerde dichter bij het volk te komen. Hij trouwde in 1959 als eerste Japanse keizer met een burgermeisje: Michiko. Hij ontmoette haar op de tennisbaan. De keizer bezocht overlevenden van de immense aardbeving in Kobe (1995). Een uitzonderlijk feit voor een Japans staatshoofd. Ook hield hij als eerste keizer een televisietoespraak, na de aardbeving en daaropvolgende kernramp in Fukushima (2011).

Volledig scherm De Japanse keizer Akihito vandaag alvorens zijn abdicatie in het keizerlijk paleis Kashikodokoro. © EPA

Reiwa