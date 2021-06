Eitan (5) verlaat ziekenhuis na kabelbaanramp: ‘Hem is verteld wat er is gebeurd’

De 5-jarige Eitan, die vorige maand als enige de kabelbaanramp in Italië overleefde, heeft het ziekenhuis verlaten. Hij is voldoende hersteld van zijn verwondingen en mocht met zijn tante mee. Hoewel zijn toestand flink is verbeterd, krijgt de kleuter voorlopig nog wel psychische hulp. Eitan verloor bij het drama zijn ouders, broertje en overgrootouders.

Eitan Biran is nu met zijn tante naar Pavia, een stad in de buurt van Milaan, zo meldt het Regina Margaretha Kinderziekenhuis in Turijn. Negentien dagen lag hij in een kinderziekenhuis in Turijn. De breuken die hij opliep, genezen goed, maar hij zou zich niets meer herinneren van het drama.

De 5-jarige jongen raakte op 23 mei ernstig gewond bij de kabelbaancrash in de Italiaanse badplaats Stresa aan het Lago Maggiore. Veertien mensen kwamen om het leven. Eitan was de enige overlevende. Hij verloor zijn ouders Amit (30) en Tal (26), zijn broertje Tom (2) en zijn overgrootouders Yitzhak Cohen (81) en Barbara Koninsky (71).

Na het ongeluk is Eitan direct geopereerd aan zijn verwondingen. Hij werd kunstmatig in coma gehouden. Toen hij twee weken geleden ontwaakte, zat zijn tante Aya (41), de zus van zijn vader, aan zijn ziekenhuisbed. ,,Hoi, tante”, zei hij. ,,Wat doen wij hier? Waar ben ik? Waar is mama? En papa?’’

Volledig scherm Familieleden rouwen bij de kisten van de vijf Israëlische slachtoffers. © EPA

Zijn familieleden zijn enkele dagen na het drama al begraven in Israël. Eitan weet sinds kort dat zijn ouders zijn overleden, zo vertelde Cristina Pagni, advocaat van de familie, in Italiaanse media. Hij wordt bij de verwerking begeleid door psychologen.

,,Eitan kreeg voor het eerst uitleg over wat er gebeurd is via zijn artsen, psychologen en familieleden. Dit zijn zeer lange en delicate processen”, aldus Pagni. ,,Gelukkig zijn zijn tante, grootmoeder en grootvader bij hem”, zegt Pagni. ,,Ook andere familieleden zijn uit Israël gekomen. Het is een grote familie die er alles aan doet om hem samen met de psychologen te helpen.”

Noodrem

De autoriteiten tasten nog in het duister over de oorzaak van het ongeval. Een kabel brak voordat de cabine na een tocht van 20 minuten de top van de berg Mottarone kon bereiken.

Volledig scherm Waarschijnlijk stortte de cabine neer, omdat de noodrem was gedeactiveerd. © EPA

Onderzoekers hebben al wel ontdekt dat een noodrem was gedeactiveerd die de tragedie had kunnen voorkomen. Doordat het systeem uitstond, stortte de cabine omlaag. De autoriteiten onderzoeken of medewerkers van het kabelbaanbedrijf strafbaar zijn.

Details

De getuigenis van Eitan kan daarbij mogelijk van belang zijn, zegt de Italiaanse advocaat Armando Simbari. Hem wacht de moeilijke taak details te verzamelen over de rit met de kabelbaan, die Eitan zich misschien kan herinneren. ,,Het is een delicaat maar noodzakelijk moment dat voor honderd procent moet worden gerespecteerd”, aldus Simbari.

,,We zijn er klaar voor om samen met het parket een team op te richten. We zullen ook adviseurs aanstellen die kunnen helpen de oorzaken van de tragedie te achterhalen. Het is een zeer complex en dramatisch verhaal, zowel technisch als juridisch.”

Het hoofd van de technische dienst heeft volgens aanklagers al toegegeven dat het remsysteem was uitgeschakeld omdat het al langer voor problemen zorgde. Die medewerker heeft huisarrest. De politie had ook twee andere managers aangehouden, maar daarna ook snel weer vrijgelaten in afwachting van verder onderzoek.

Volledig scherm Eitan mocht het ziekenhuis verlaten. © EPA