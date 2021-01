Elf Chinese mijnwerkers na twee weken gered uit 600 meter diepe schacht

Een deel van de Chinese mijnwerkers, die al twee weken vastzaten na een dodelijke explosie in een goudmijn bij de stad Qixia in de oostelijke provincie Shandong, is vandaag naar boven gehaald. Reddingswerkers hebben volgens Chinese staatsmedia nu elf van de 22 vermiste mijnwerkers gered.

Op beelden van de staatszender CCTV is te zien hoe de eerste mijnwerker uit een schacht werd getild. De man verkeert in een ‘zwakke fysieke conditie’, aldus de zender CCTV. In de daaropvolgende uren werden nog tien mijnwerkers uit een ander deel van de mijn opgehaald. Ze zijn allemaal overgebracht naar het ziekenhuis. De mannen hadden 600 meter onder de grond opgesloten gezeten. Een van hen was gewond.

Het is een race tegen de klok om de overige mijnwerkers te redden. De reddingsoperatie wordt nauwgezet gevolgd door de Chinese staatsmedia. De ontploffing op 10 januari had de uitgangsladder en het communicatiesysteem ernstig beschadigd waardoor geen contact mogelijk was met de arbeiders in de mijn. Een mijnwerker kwam om het leven.

De reddingsoperatie gaat door op zoek naar nog tien vermiste mijnwerkers.

Telefoonlijn

Reddingswerkers waren er vorige week in geslaagd een telefoonlijn aan te leggen naar de plek waar de nu geredde groep mijnwerkers vastzat. Ook kon voedsel omlaag worden gebracht. De plek waar de mijnwerkers schuilden werd ook nog eens bedreigd door stijgend grondwater. De geredde mijnwerkers konden ontsnappen door een geboord gat met een diameter van 70 centimeter.

Boorwerkzaamheden naar de andere tien mijnwerkers zouden worden bemoeilijkt door de geologische structuur van de bodem, die bestaat uit bijzonder harde rotsen van onder meer graniet. Of de rest nog leeft, is zeer de vraag. Sinds de dag van de explosie is er geen contact meer met hen geweest. De groep van tien mijnwerkers die nu boven de grond is gekomen heeft geprobeerd de vermiste mannen op te sporen met behulp van lasers en luidsprekers, maar tot dusver zonder succes, zei de China New Agency.

Hoewel de veiligheid in de Chinese mijnen de afgelopen decennia aanzienlijk is verbeterd, gebeuren er nog regelmatig ongelukken in China, waar de regelgeving soms niet wordt gehandhaafd. In december werden 23 mijnwerkers gedood in een kolenmijn in Chongqing (zuidwesten).

