Elf doden door botsing schepen Rusland

VIDEO Man die Sprotje in oven stopte: Spijt? Nee, die kat was vervelend!

11:46 De dierenbeul die vorige week de Belgische kat Sprotje mishandelde door haar in een oven te stoppen, heeft geen spijt van wat hij gedaan heeft. ,,Die kat was vervelend. En die oven was niet zo warm’’, zegt hij zonder emotie.