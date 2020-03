‘Elizabeth Warren trekt zich terug uit Democratische voorverkiezingen’

Warren (70) rekende op een sterk resultaat tijdens Super Tuesday, de voorverkiezingen in veertien staten. Maar ze liep ver achter op koplopers Bernie Sanders en Joe Biden en werd derde in haar thuisstaat Massachusetts. Warrens weg naar de nominatie was al kleiner geworden sinds de eerste stemronde in Iowa, waar ze derde werd. In daaropvolgende verkiezingen in New Hampshire en Nevada zakte ze naar de vierde plaats. In South Carolina reikte ze niet verder dan een vijfde plek.