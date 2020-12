Ellende na sinterklaasfeest niet voorbij: 24 bewoners Vlaams woonzorgcentrum overleden aan corona

VIDEOBinnen drie weken zijn 24 van de ongeveer 170 bewoners van woonzorgcentrum Hemelrijck in het Belgische Mol overleden aan het coronavirus. De bewoners en personeelsleden raakten besmet door de hulpsint die er op 4 december op bezoek kwam. In een verklaring betuigt het woonzorgcentrum vandaag zijn medeleven aan de getroffen families.

Op 4 december werd in het Belgische woonzorgcentrum een sinterklaasfeest gehouden, waar het virus als een lopend vuurtje rondging onder de bewoners en personeelsleden. Op 6 december testte de hulpsint als eerste positief, een week later waren er al meer dan 75 infecties. Vandaag is het aantal infecties opgelopen tot 158: 80 bewoners van het woonzorgcentrum, 38 bewoners van de aanleunwoningen en 40 medewerkers.

Hulpsint

Op foto’s was te zien hoe de sint niet voldoende afstand bewaarde en de bewoners geen mondmasker droegen. ,,Het gemeentebestuur ontving bij het opvragen van informatie de verkeerde gegevens van de directie van woonzorgcentrum Hemelrijck over de omstandigheden waarin de sinterklaasactiviteit plaatsvond. We betreuren dit ten zeerste. Er is sprake van een totaal onverantwoorde organisatie”, liet burgemeester Wim Caeyers later weten. ,,De foto’s tonen toch echt wel iets anders dan wat de directie ons verteld heeft. Als zoiets gebeurt, is het beter om helder te communiceren.”

De sint werd vertolkt door de zoon van een van de bewoners, die tevens regelmatig een handje komt helpen als vrijwilliger. Hij was een vertrouwd persoon voor het woonzorgcentrum, dus de directie besloot dat het dan geen kwaad zou kunnen om hem te laten langsgaan om de bewoners een hart onder de riem te steken. De man vertoonde op het moment van het bezoek geen symptomen, maar bleek achteraf wel besmet te zijn én superverspreider van het virus. Hij was ook niet getest voor zijn optreden als goedheiligman.

Stilzwijgen

Het woonzorgcentrum hield de kaken wekenlang stijf op elkaar. In een vandaag gepubliceerd persbericht betuigt de directie haar medeleven aan de getroffen families en benadrukt dat het personeel zich ‘in zeer uitdagende omstandigheden blijft inzetten om de bewoners alle nodige zorg te geven en de uitbraak verder onder controle te houden’.

,,Onze eerste prioriteit is de zorg voor onze bewoners en we willen daarom ook een oproep doen om ons team ter plaatse in alle rust hun werk te laten doen. Ook in het belang van de families van de betrokken bewoners, en de informatieverstrekking naar hen toe, is de nodige sereniteit aan de orde”, staat verder in het persbericht te lezen.

Wekelijks schriftelijke perscommunicatie

Het woonzorgcentrum laat weten dat er in samenspraak met de autoriteiten van Mol de komende periode wekelijks een schriftelijke perscommunicatie met een update over de stand van zaken zal worden gestuurd.

