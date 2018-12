Emiraten geven foto's vrij van prinses na mysterieuze 'vermissingszaak’

De Verenigde Arabische Emiraten hebben foto’s vrijgegeven van een van de dochters van Sheikh Mohammed, de steenrijke heerser van Dubai. De prinses, Sheikha Latifa, was niet meer in het openbaar gezien sinds ze eerder dit jaar probeerde te vluchten naar het buitenland.

De 33-jarige dochter van de heerser in Dubai (voluit heet zij Sheikha Latifa bint Mohammed Al Maktoum) werd voor het laatst gezien in maart aan boord van een jacht voor de kust van India. Hier is ze door legereenheden uit India en de Emiraten opgepakt en mee terug genomen naar Dubai. Dat melden de twee mensen die haar eerder hielpen ontsnappen, de voormalige Franse spion Hervé Jaubert - zelf ooit ook uit de Emiraten is ontsnapt -, en Tiina Jauhiainen, een Finse vriendin van Latifa.

Lange tijd werd gedacht dat de prinses wat was aangedaan, of dat ze door haar familie werd opgesloten en mishandeld. Nu zijn recentelijk drie foto's van haar vrijgegeven, allen in lage resolutie, met daarbij een verklaring van de Emiraten. Op de foto's is de prinses te zien naast Mary Robinson, de voormalige Ierse president en VN-mensenrechtencommissaris. Latifa draagt een donkere trui en een grijze spijkerbroek en is niet gehuld in traditionele kleding.

Robinson, op sommige foto's lachend te zien, is op dit moment op missie in de Emiraten. Ze is daar uit opdracht van de Verenigde Naties. Wat haar rol bij het bezoek aan de familie en haar ontmoeting met Latifa precies inhoudt, is niet bekend gemaakt. Volgens CNN was de voormalig commissaris niet bereikbaar voor commentaar.

De Emiraten geven wel een verklaring bij het vrijgeven van de foto's: ,,Deze documenten weerleggen de valse beschuldigingen die zijn geuit over Hare Hoogheid, en bewijzen dat zij leeft en bij haar familie in Dubai is”, aldus de verklaring.

Volledig scherm Op de foto's is de prinses te zien naast Mary Robinson, de voormalige Ierse president en VN-mensenrechtencommissaris. © UAE Goverment

Video

De jonge prinses zetten in maart dit jaar, vlak na haar ontsnappingspoging, een video van 39 minuten online. Hierin zette ze uiteen waarom ze een tweede poging deed om aan Dubai en haar heersende familie te ontsnappen. Ze beweerde onder meer dat ze drie jaar lang werd gemarteld en vastgehouden - soms in eenzame opsluiting - na haar mislukte poging om de Emiraten in 2002 al eens als tiener te verlaten.

,,Als je deze video ziet dan gaat het niet goed met mij. Of ik ben dood of ik zit in een zeer, zeer, zeer slechte situatie”, zei Latifa. ,,Hier kom ik nooit meer levend uit”

Ze klaagt ook over haar beperkte bewegingsvrijheid en zegt ze dat vrijheid zoekt voor zichzelf en haar oudere zus Sheikha Shamsa, die naar verluidt in 2000 een ontsnappingspoging ondernam tijdens een verblijf op het Britse landgoed van haar familie. Ook zij werd gevonden en weer teruggebracht en wordt sindsdien weinig in het openbaar gezien. ,,Ons leven is niks waard omdat wij vrouwen zijn”, zegt Latifa onder meer over de situatie van haar en haar zus.

Volgens de autoriteiten in de Emiraten hebben zij Sheika Latifa juist gered. De Franse spion Jaubert zou haar uitbuiten en losgeld van 100 miljoen dollar hebben gevraagd. Dat is door Jaubert altijd ontkend.

In september riep Amnesty International de Emiraten op om de verblijfplaats van Sheikha Latifa onmiddellijk bekend te maken. Daar is geen gehoor aan gegeven.