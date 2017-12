Engeland in de ban van kattenslachter die al 400 keer toesloeg

De laatst bekende gruweldaad van de 'UK Cat Killer' dateert van een week geleden. Toen werd in West Norwood in Zuid-Londen een onthoofde kat aangetroffen, zo meldde de politie op Twitter. Ze riep op tot waakzaamheid en gaf in een bijgesloten opsporingsbericht een signalement van de dader: 'Een blanke man van in de veertig, tussen de 1.75 meter en 1.80 meter groot met kort donkerbruin haar en donkere kleding met een capuchon. Zijn gezicht is mogelijk pokdalig of heeft littekens, hij spreekt accentloos Engels en zou een hoofdlamp of zaklantaarn en rugzak bij zich kunnen hebben.'



De seriemoordenaar stond aanvankelijk bekend als de 'Croydon Cat Ripper', een verwijzing naar de zuidelijke voorstad van Londen waar sinds 2014 regelmatig dode en verminkte katten waren aangetroffen, vaak zonder hoofd en staart. Toen in 2015, 2016 en 2017 hetzelfde gebeurde in heel Londen en zelfs in voorsteden binnen of net buiten de Ring, de M25, kreeg de man de bijnaam 'M25 Cat Killer'. Inmiddels wordt hij de 'UK Cat Killer' genoemd omdat de afgelopen maanden ook lijkjes van onthoofde en verminkte katten (maar ook vossen en konijnen) opdoken in Midden- en Noord-Engeland (Northampton, Birmingham, Manchester en Sheffield) en zelfs op het eiland Wight voor de zuidkust.