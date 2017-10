Engelse dierenbeul martelt en doodt honderden katten

Op dezelfde dag hoorde Chantelle van een andere buurman dat Scooter opnieuw was gevonden. Ze lag in de tuin van de man, met een opengereten lichaam, een afgesneden staart en met haar ingewanden eruit. ,,Ik heb Scooter gelukkig niet zien liggen op die gruwelijke manier. Dat trok ik niet. Maar dat was natuurlijk het bewijs dat haar dood geen ongeluk was."



Chantelle is naar eigen zeggen compleet veranderd sinds de gebeurtenis. ,,Ik had van de seriemoordenaar gehoord, maar je verwacht niet dat het jouw huisdier overkomt. Ik ben nog nooit zo angstig en onrustig geweest. We overwegen nu zelfs te verhuizen."



Scooter is slechts een van de vele honderden slachtoffers van de Croydon Cat Killer. Gevreesd wordt dat de seriemoordenaar nu in het hele land actief is. De Londense politie houdt er bovendien rekening mee dat de dierenbeul in de toekomst mogelijk mensen zou kunnen vermoorden, een patroon dat in de jaren zestig ook te zien was bij de Boston Strangler.