Engelse fans bestormen Wembley en overlopen stewards

Engeland speelt om 21.00 uur de finale van het EK-voetbal tegen Italië op Wembley. Het is voor het eerst sinds 1966 dat de Engelsen weer in een grote finale staan. Het hele land is daarom al dagen in de ban van de wedstrijd, Londen is vol met (dronken) Britse voetbalsupporters.

Zo'n anderhalf uur voor de aftrap ging het mis. Op beelden is te zien hoe een grote groep fans door een cordon van stewards heen breekt en toegang probeert te krijgen tot het stadion. Vanwege de coronamaatregelen is het Wembley-stadion niet helemaal uitverkocht.

Uit de beelden is niet op te maken of het gaat om voetbalfans mét een kaartje die niet langer wilden wachten in de rij of om supporters die zonder kaartje probeerde binnen te dringen. Volgens een woordvoerder van het stadion is er uiteindelijk niemand zonder kaartje naar binnen gekomen. ,,De veiligheidsmaatregelen zijn snel geactiveerd en er is niemand zonder geldig ticket binnengekomen.”