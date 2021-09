Enige nog levende aanslagpleger Bataclan arriveert bij rechtbank in Parijs

VIDEODe enige nog levende pleger van de aanslagen in Parijs in 2015 is vandaag gearriveerd bij de aftrap van het proces over de bloedige terreurdaden. Van de acht aanslagplegers kwamen er zeven om tijdens de aanslagen, Salah Abdesalam vluchtte en werd in 2016 opgepakt in België.

Tijdens het vaststellen van zijn identiteit door de rechtbank zei Abdesalam dat ‘er geen god is behalve Allah en dat Mohammed zijn boodschapper is’. Bij de vraag over zijn beroep, antwoordde Abdesalam dat hij ‘een soldaat van Islamitische Staat is’. De aanslagen werden gepleegd uit naam van die terreurbeweging.

Behalve Abdeslam zijn ook dertien andere verdachten in de rechtbank. Zij zouden bijvoorbeeld wapens en valse documenten hebben geleverd of zouden de daders hebben vervoerd of onderdak hebben geboden. In totaal zullen er twintig verdachten worden berecht, maar zes van hen zijn niet aanwezig bij het proces. Door de aanslagen op onder meer concerthal Bataclan en voetbalstadion Stade de France in november 2015 in Parijs kwamen 130 mensen om het leven en raakten ongeveer 350 mensen gewond.

De eerste paar dagen van het proces zullen vooral over de procedures van de zaak gaan, waarbij de rechters vaststellen wie de betrokken partijen zijn en mogelijk een samenvatting van de gebeurtenissen voorlezen. Slachtoffers komen vanaf 28 september aan het woord, waarbij een week is uitgetrokken voor de getuigenissen rondom het Stade de France. Abdeslam komt naar verwachting rond januari 2022 aan het woord. Het is nog de vraag of hij gebruik zal gaan maken van zijn spreekrecht.

Enorme politie-inzet

In aanloop naar het megaproces tegen de verdachten van de terroristische aanslag op onder meer concertzaal Bataclan in Parijs (2015), dat vandaag begint en naar verwachting negen maanden zal duren, worden meer dan duizend politieagenten ingezet in Parijs. ,,De terroristische dreiging is hoog in Frankrijk, zeker tijdens deze zaak”, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin, die heeft opgeroepen tot waakzaamheid. Wie toestemming heeft om de zaak bij te wonen moet eerst door meerdere controlepunten heen, waarna in een speciaal voor de gelegenheid gebouwde rechtszaal en een aantal andere ruimtes de hoorzittingen worden uitgezonden.

Ook oud-president François Hollande woont de zaak bij. Hij was tijdens de aanslag in 2015 president en noemt het zijn plicht te getuigen in deze zaak, zo liet hij in een interview met RTBF weten: ,,Ik geloof dat het aan mij is om op deze zaken terug te komen, om aan te tonen dat we adequaat hebben gereageerd, maar ook om erop te wijzen dat we niet in staat waren om degenen die ons hebben aangevallen te identificeren.”

Steken laten vallen?



Quote Vele aanslagen zijn verijdeld, maar deze niet. Waar hebben wij steken laten vallen? François Hollande, oud-president Frankrijk Daarbij wijst hij overigens ook naar België, aangezien een deel van de aanslagplegers daarvandaan komt. Hollande geeft aan dat na een aanslag altijd de vraag wordt gesteld of het voorkomen had kunnen worden? ,,Vele aanslagen zijn verijdeld, maar deze niet. Waar hebben de Belgische autoriteiten steken laten vallen? En waar zijn onze geheime diensten tekortgekomen?”



Tijdens het proces zullen zo’n 70 Belgische getuigen verhoord worden: familie van de daders, maar ook een Belgische onderzoeksrechter en Belgische rechercheurs.

Grootste rechtszaak in Franse geschiedenis

De rechtszaak duurt naar verwachting negen maanden en de uitspraak wordt verwacht op 24 en 25 mei 2022.

In totaal zullen uiteindelijk twintig verdachten worden berecht. Het gaat om mensen die bijvoorbeeld wapens en valse documenten hebben geleverd of daders hebben vervoerd of onderdak hebben geboden. Niet alle verdachten zouden overigens op de hoogte zijn geweest van kwade bedoelingen van de aanslagplegers.



Met een dossier van bijna een miljoen pagina’s en 330 advocaten die aan dit proces werken, is het de grootste rechtszaak in de moderne Franse geschiedenis.

Ferry Zandvliet overleefde in 2015 de aanslag in de Bataclan in Parijs en schreef daar een boek over:

