Enorm slavennetwerk opgerold in Verenigd Koninkrijk: mogelijk 400 slachtoffers

De Britse politie heeft een van de grootste moderne slavernijnetwerken in de geschiedenis van het Verenigd Koninkrijk opgerold. Acht personen die vermoedelijk meer dan 400 slachtoffers tegen extreem lage vergoedingen voor zich lieten werken zijn opgepakt. De verdachten kozen bewust daklozen, voormalig veroordeelden en alcoholverslaafden uit en leefden een luxeleven over hun rug.

Na een drie jaar durend politieonderzoek zijn drie vrouwen en vijf mannen, allen afkomstig uit Polen, opgepakt voor hun rol in een slavennetwerk en witwassen van geld. De achtkoppige bende lokte Poolse daklozen, alcoholisten en voormalig veroordeelden in de val. Ze beloofden hen gouden bergen, maar bij aankomst in het Verenigd Koninkrijk viel dat tegen. De slachtoffers werden in slecht onderhouden ruimtes ondergebracht en moesten hard werken voor een hongerloontje.

De slaven kregen 50 cent salaris voor een dag werken. Een slachtoffer kreeg zelfs geen geld, maar enkel wat kip en koffie na het volledig opnieuw inrichten van een huis. Weer een ander moest zich noodgedwongen in een kanaal wassen omdat hij geen water tot zijn beschikking had. Een gedupeerde stelde dat de levenskwaliteit bijzonder laag was. ,,Ik zou zeggen dat sommige daklozen hier in het Verenigd Koninkrijk beter leven dan ik heb gedaan, sinds ik hier ben gekomen.’’

De slachtoffers moesten doorgaans werken op boerderijen, in afvalrecyclingcentra en pluimveefabrieken. Hun vrije tijd brachten ze door in sjofele ruimtes met minimale voorzieningen. Sommige kamers hadden geen verwarming, meubels of werkende toiletten. Het eten dat de slachtoffers kregen was vaak over de datum. Slapen moesten ze soms met vier tegelijk in een krappe kamer.

Volledig scherm Een woonruimte van enkele slachtoffers. © West Midlands Police

Bazen leefden als miljonairs

Wanneer er geklaagd werd over de leefomstandigheden vernederden, intimideerden of sloegen de bazen hun slaven. Zo werd een naakt slachtoffer overgoten met chemisch jodium voor de ogen van een groep werkers. Ook werd hem toegebeten dat zijn nieren verwijderd zouden worden als hij niet zou zwijgen. De bazen leefden in de tussentijd een glamoureus leven. Ze verdienden miljoenen, droegen dure kleding en kochten fraaie auto's. Een verdachte reed bijvoorbeeld rond in een Bentley.