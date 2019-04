Enorme brand verwoest Parijse Notre-Dame

De Notre-Dame, hét icoon van Parijs, is vanavond door een enorme brand verwoest. Lijdzaam zagen Parijzenaars toe hoe de 12de-eeuwse kathedraal in lichterlaaie stond en deels instortte. De wereld keek machteloos toe en huilde mee met de Fransen.

De brand brak rond 19.00 uur uit in het middenschip, waar renovatiewerkzaamheden plaatshadden. Het vuur greep daarna razendsnel om zich heen in de vroeggotische kathedraal.



In korte tijd stond de ranke vieringstoren op het middenschip in lichterlaaie. Die stortte even later in. Het vuur sloeg daarna over naar een van de twee karakteristieke stompe torens.



Volgens de woordvoerder van de kathedraal stond het volledige dak in brand. ,,Er blijft niets meer van over’’, zegt hij tegen het Franse dagblad Le Parisien. ,,We moeten hopen dat het gewelf, dat de kathedraal beschermt, niet zal instorten.’’

Ramp

Philippe Villeneuve, de architect en werfleider van de renovatiewerken, is in shock. ,,Het is een catastrofe. Ik moet erom huilen. Ik kan me geen ergere ramp voorstellen.’’ Hij beklemtoont dat er geen arbeiders aanwezig waren op het ogenblik dat de brand uitbrak.



De brand zorgde voor grote rookwolken boven de stad. Mensen die in de buurt van de kerk stonden, kregen as en gloeiende deeltjes over zich heen. De politie riep mensen op het gebied te mijden en de brandweer de ruimte te geven.



Parijs mobiliseerde 400 brandweermannen. Volgens een woordvoerder konden geen blusvliegtuig worden ingezet, omdat anders het gebouw zou kunnen instorten.



President Macron lastte direct de geplande televisietoespraak af en haastte zich naar de rampplek.

Toeristische trekpleister

De kathedraal op Île de la Cité, in hartje Parijs, is met jaarlijks 12 miljoen bezoekers een van de grootste toeristische trekpleisters van de Franse hoofdstad. Maurice de Sully, de toenmalige bisschop van Parijs, ontwierp de kerk. De eerste steen werd in 1163 gelegd. In 1845 onderging de kathedraal een grote restauratie.

De kerk bestaat uit vijf ‘schepen’. Uniek zijn de gebrandschilderde ramen en de twee karakteristieke stompe torens. In de Notre-Dame worden ook drie relikwieën van Christus bewaard: de doornenkroon, een stuk uit het kruis en een van de nagels waarmee Christus gekruisigd zou zijn.

Jos Koldeweij, hoogleraar kunstgeschiedenis van de Radboud Universiteit Nijmegen, vreest het ergste voor de kerk. ,,Het is een nationaal symbool van Frankrijk’’, zegt Koldeweij.

,,De hele 12e eeuwse dakconstructie met zware eikenhouten balken is verloren. Dat is ongekend. De kans dat de middenoren dwars door de gewelven heen is gestort, is erg groot. Dat is helemaal een drama.’’

De kans is groot dat daarbij ook het deel aan de oostkant van de kathedraal verwoest is, zegt Koldeweij. ,,Het koor aan de oostkant is het meest heilige deel van de kerk. Daar heb je het altaar en de zetel van de bisschop. Je mag hopen dat ze op tijd een aantal dingen hebben kunnen weghalen.’’