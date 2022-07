Enorme branden teisteren Londen op heetste dag ooit in Verenigd Koninkrijk: ‘absolute hel’

In het dorpje Wennington, ten oosten van de Britse hoofdsttad, zijn al meerdere huizen in rook opgegaan. De brand is ontstaan doordat het droge gras vlam vatte. Mensen in de omgeving worden geëvacueerd. Het is nog niet bekend of er dodelijke slachtoffers zijn. Een brandweerman spreekt in Britse media van een ‘absolute hel’.

Tientallen brandweerauto’s en honderden brandweermensen zijn momenteel bezig om tenminste tien verschillende branden te blussen die zijn ontstaan tijdens de extreme warmte, aldus Britse media.

‘Kritieke situatie’

Burgemeester Sadiq Khan van Londen spreekt van een ‘kritieke situatie’ en roept mensen op niet te barbecueën op het gras of balkon en om voorzichtig te zijn met het weggooien van sigaretten. Ook spreekt hij over een enorme druk op de blusdiensten. Volgens de burgemeester krijgt de Londense brandweer normaal 300 tot 350 telefoontjes per dag. Vandaag zijn dat er meer dan 1600.

© AP

Hitterecord

Het is bloedheet in het Verenigd Koninkrijk. Het is met 40,3 graden de warmste dag ooit in het land. Voor het eerst kwam het kwik boven de 40 graden uit. De nationale weerdienst spreekt over historische record. Het oude hitterecord lag op 38,7 graden.

In delen van het land werd het treinverkeer stilgelegd, onder meer op de hoofdspoorlijnen langs de Engelse oostkust en in de Midlands. Door de hitte waren er maandag al problemen op het spoornet. Verder moesten op de luchthaven Luton bij Londen meerdere vluchten worden geannuleerd of omgeleid door schade aan de landingsbaan. Ook bleef een deel van de scholen dicht.

© AP

