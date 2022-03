‘Enorme hoeveelheid voedsel in woning Frans gezin dat van balkon sprong’

De Zwitserse politie heeft vandaag een tussenstand gegeven van het onderzoek naar de dood van een Frans gezin, vijf dagen geleden in Montreux. Uit alles blijkt dat de gezinsleden, die donderdag een voor een van een balkon sprongen, ‘zeer teruggetrokken leefden en grote vrees hadden voor elke overheidsbemoeienis in hun leven'.

Vragen of gedachten over zelfdoding? Bel 113 of gratis 0800-0113, of ga naar www.113.nl.

‘De tussenkomst van een derde partij’ wordt uitgesloten, meldt de Zwitserse politie. Er wordt dus uitgegaan van een collectieve zelfmoord. Alle details wijzen daarop. Er waren geen sporen die wezen op een worsteling en agenten troffen een klein trapje aan op het balkon van het appartement op de zevende verdieping. ‘Het suggereert dat alle slachtoffers een voor een van het balkon zijn gesprongen’, melden de autoriteiten, en dat binnen een tijdsbestek van vijf minuten. De 40-jarige vader, zijn 41-jarige vrouw en haar tweelingzus, en hun 8-jarige dochter kwamen om het leven. De 15-jarige zoon overleefde de val van meer dan 20 meter in de welvarende stad aan de oevers van het meer van Genève. Hij ligt in coma in het ziekenhuis.

Tijdens het onderzoek de afgelopen dagen heeft de politie de chronologie van de gebeurtenissen kunnen reconstrueren. Twee agenten belden donderdagochtend rond 06.15 uur aan bij het gezin om een probleem met het thuisonderwijs van de jongen aan te kaarten. Iemand vroeg hen wie ze waren. Nadat de agenten dat hadden uitgelegd, hoorden zij niks meer. Daarop vertrokken de dienders weer, aangezien zij niet gemachtigd waren de woning binnen te gaan. Daarna kwam het gezin rond 07.00 uur tot de gezamenlijke daad. ‘Voor of tijdens de gebeurtenissen heeft geen enkele getuige, ook de twee agenten ter plaatse en voorbijgangers onderaan het gebouw niet, het minste geluid of gehuil uit het appartement of vanaf het balkon gehoord’, onderstreepte de politie in een persbericht.

Volledig scherm Onderzoekers donderdag op het balkon van de woning van het Franse gezin in het Zwitserse Montreux. © Reuters

Complottheorieën

Volgens de politie was het gezin sinds het begin van de coronapandemie erg geïnteresseerd geraakt in complottheorieën en hoe crises te overleven. ‘Ze leefden er teruggetrokken en hadden een indrukwekkende voorraad voedsel opgebouwd. De voorraad was zeer goed georganiseerd en nam veel ruimte in het appartement in beslag.’

Volgens Franse media vervulde de vader (Éric David) voorheen verschillende functies voor diverse Franse ministeries. Daarna werkte hij voor een Zwitsers bedrijf, waarvoor hij zich ook in dat land vestigde. Momenteel werkte alleen de tweelingzus van de moeder (Narjisse Feraoun, opgeleid als oogarts) buitenshuis, melden de onderzoekers. De moeder (Nasrin Feraoun, opgeleid als tandarts) en het meisje waren nergens geregistreerd. De 15-jarige zoon kreeg thuisonderwijs, wat controle door de Zwitserse autoriteiten betekent.

‘Al deze elementen wijzen erop dat de gezinsleden grote angst hadden voor inmenging door de overheid in hun leven’, aldus de politie in het persbericht.

Volledig scherm © ANP / EPA