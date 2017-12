Sinds een aantal jaren kiest het gezaghebbende Britse weekblad The Economist een ‘land van het jaar’. Wat was het land dat er uitsprong? Dat is de vraag. Het antwoord heeft te maken met een typisch Engelse en een beetje eigenwijze kijk op de wereld. Schurkenstaten zijn bijvoorbeeld uitsloten, meldt het blad in een kleine verantwoording, dus “Sorry, Noord-Korea”. Jammer voor Kim, dus.



Ook Voor Donald die in ieder geval de kampioen was als het ging om de nieuwskoppen. Wereldmachten doen trouwens niet mee in deze verkiezing anders zou het ieder jaar wel China of de Verenigde Staten zijn. The Economist weegt landen die het bijna voorbije jaar opmerkelijk ten goede zijn veranderd of die de wereld een klein beetje beter hebben gemaakt.

Soms kun je je vergissen, zo geeft het blad toe. Twee jaar geleden werd namelijk de loftrompet gestoken over Myanmar dat – zo leek het - bezig was met een zeer opmerkelijke overgang van een militaire dictatuur naar “iets wat op democratie lijkt”. Politica en Nobelprijswinnares Aung San Suu Kyi trok die kar en leek inderdaad voorbestemd tot veel moois. Dat bleek niet zo in 2017. In Myanmar worden mensen op grote schaal vermoord en verkracht en zit het land nu in de beklaagdenbank van de VN wegens etnische zuiveringen”. Duizenden Rohingya-moslims zijn vermoord, 650.000 zijn gevlucht naar buurland Bangladesh. Het laatste land zou overigens heel goed in aanmerking kunnen komen voor de titel ‘land van het jaar’ vanwege de wijze waarop het al die vluchtelingen opvangt.

Zwaar weer

Twee andere kandidaten voor de hoofdprijs waren Argentinië en Zuid-Korea. In beide landen hebben nieuwe regeringen in zwaar sociaal weer de strijd aangebonden met corruptie en financieel wanbeheer van kortzichtige voorgangers, constateert The Economist. Bovendien moet Zuid-Korea moet ook nog eens leven onder de dreiging van een tot de tanden bewapend buurman. Toch maakt het land grote stappen in het opruimen van de puinhopen in het binnenlandse politiek. De vorige president Park- Geun-he wacht op haar proces en de niet minder corrupte Lee Jae-Jong, de grote en onaantastbaar geachte baas van Samsung, zit al in de gevangenis. Hulde voor Seoel, maar het was niet genoeg.

Nederland komt niet voor in de overwegingen van The Economist al lukte het hier toch maar mooi een kabinet te vormen, iets waar ze in Duitsland nog niet aan toe zijn.

Maar wie dan wel?

Dus welk land werd dus wel het land van 2017, volgens The Economist? Enigszins verrassend: Frankrijk. Tegen allen verwachtingen in won een jonge ex-bankier, Emannuel Macron, daar de presidentsverkiezingen. Het werd een dubbelslag want even later won Macrons bijna uit het niets opgestarte partij La République En Marche nog eens op verpletterende wijze de parlementsverkiezingen. Hij heeft nu nagenoeg alle touwtjes in handen.