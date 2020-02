Erdogan dreigt met ingrijpen tegen Syrisch offensief in Idlib

De Turkse president Erdogan overweegt een militaire operatie in de Syrische provincie Idlib als een zwaar Syrisch-Russisch offensief niet snel wordt gestopt. Het Syrische leger is onverantwoord bezig en jaagt met Russische luchtsteun honderdduizenden mensen richting de Turkse grens, aldus Turkije.

Erdogan vreest voor een nieuwe internationale vluchtelingencrisis in het nu al acht jaar durende conflict. ,,We zullen geen wreedheid toestaan van het regiem tegen zijn eigen mensen. Turkije wil oprecht stabiliteit en veiligheid in Syrië maar we zullen niet terugdeinzen om te doen wat nodig is om dat te bereiken”, aldus de Turkse president.

Sinds december zijn 390.000 mensen op de vlucht geslagen uit Idlib, tachtig procent van hen zijn vrouwen en kinderen. Onmetelijke colonnes rijden richting Turkse grens, waar zich volgens de VN al zeker 700.000 ontheemden bevinden, andere bronnen spreken over 900.000 vluchtelingen. Turkije heeft sinds het begin van de oorlog al 3,6 miljoen Syrische vluchtelingen opgevangen.

Volledig scherm Een Syrische militair maakt een selfie in het veroverde stadje Maaret al-Nuaman in de provincie Idlib. © EPA

De humanitaire bevoorrading naar de nieuw opgezette kampen verloopt problematisch. De mensenrechtenorganisatie Save the Children is bezorgd om de meer dan 200.000 kinderen die ook op de vlucht zijn. Onderweg zijn volgens de Verenigde Naties al 34 kinderen omgekomen in het escalerende geweld. Save the Children vermoedt dat veel meer mensen op de vlucht zijn dan in de statistieken wordt gemeld. Veel families zijn voor de zoveelste keer op de vlucht geslagen voor de bombardementen en hebben onderhand geen enkel bezit meer. ,,We hebben alles achtergelaten, we vertrokken met de kleren die we aanhadden”, bevestigt een vluchteling.

Ongekend

Volgens Sonia Kush, crisismanager van Save the Children in Syrië zijn ongekende aantallen vluchtelingen onderweg. ,,We zien kilometers lange konvooien tot uit het zicht. Mensen hopen op de een op andere manier naar wat veiligheid te reizen. Onze partners zeggen ons dat ze een zo grootschalige vlucht niet eerder zagen.”

Militairen van de Syrische president Al-Assad veroveren de laatste dagen veel terrein. Tientallen dorpen en verdedigingsposities van het laatste grote rebellengebied zouden zijn ingenomen, waarbij Syrische en Russische vliegtuigen non-stop bombardementen hebben uitgevoerd.

Volledig scherm De vluchtelingenstroom naar het noorden. © AFP