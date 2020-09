Erdogan houdt voet bij stuk: Turkije blijft zoeken naar gas in zee bij Griekenland

President Recep Tayyip Erdogan zei in een televisietoespraak dat de Oruc Reis zijn activiteiten ‘vastberaden’ doorzet. Hij zei te hopen dat er op korte termijn ook ‘goed nieuws’ komt uit de Middellandse Zee, verwijzend naar de recente gasvondst in de Zwarte Zee. Daar werd onlangs een gasbel van 320 miljard kubieke meter ontdekt, de grootste vondst in de Turkse geschiedenis. Ankara stopte eind juli tijdelijk met het zoeken naar energiebronnen in de buurt van een klein Grieks eiland nadat Griekenland oorlogsschepen naar het gebied had gestuurd. De zoektocht werd vervolgens ondanks internationaal protest hervat.

Voet bij stuk

Athene stelt dat de zoekactie in Griekse wateren plaatsvindt en dus onrechtmatig is. Erdogan claimt ook recht te hebben op het gebied en houdt voet bij stuk. ,,We zullen nooit wijken voor piraterij of banditisme in de Middellandse en de Egeïsche Zee”, aldus de Turkse president.



De Griekse regering heeft de afgelopen tijd steun gevraagd en gekregen van de EU. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken dreigden vorige week met nieuwe sancties tegen Turkije als het niet bereid is tot diplomatiek overleg over de kwestie.