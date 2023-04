Erdogan: IS-leider Abu Hussein al-Qurashi in Syrië gedood door Turkse inlichtingendienst

Agenten van de Turkse inlichtingendienst hebben de leider van Islamitische Staat (IS), Abu Hussein al-Qurashi, in Syrië gedood. Dat zei de Turkse president Recep Tayyip Erdogan zondag tegen de Turkse omroep TRT.

,,Hij is gisteren geneutraliseerd als onderdeel van een operatie door de Turkse nationale inlichtingenorganisatie in Syrië”, zei Erdogan, die eraan toevoegde dat agenten van de inlichtingendienst hem al langere tijd in het vizier hadden.

Een AFP-correspondent in het noorden van Syrië meldt zondagavond dat Turkse agenten van de inlichtingendienst en de lokale militaire politie op zaterdag een zone in de Syrische stad Jindires hadden afgegrendeld. Bewoners uit de omgeving vertelden dat de actie was gericht op een verlaten boerderij die werd gebruikt als islamitische school.

Al-Qurashi was pas sinds november 2022 de leider van IS, toen hij de bij gevechten omgekomen Abu al-Hasan al-Hashimi al-Quraishi opvolgde. Het achtervoegsel al-Quraishi duidt aan dat iemand afstamt van de profeet Mohammed en is een standaard onderdeel van de naam die aan IS-leiders wordt gegeven.

Terrein verloren

IS maakte rond 2014 een razendsnelle opmars in Syrië en Irak. De groep eiste de verantwoordelijkheid op voor talloze terroristische aanslagen, ontvoeringen en onthoofdingen in het Midden-Oosten, West-Europa en de VS. Met westerse steun slaagden Syrië en Irak er echter in de terreurgroep terug te dringen.

IS controleert tegenwoordig nog steeds kleine delen van zowel Syrië als Irak, en pleegt daar nog sporadisch aanslagen. Ook heeft de terreurgroep afdelingen in onder andere Noord-Afrika en Afghanistan. De Afghaanse tak van IS strijdt tegen de Taliban, die daar sinds de zomer van 2021 weer de dienst uitmaken.