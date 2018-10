Erdogan: Moord op Khashoggi was gepland

UPDATEDe moord op de Saudische journalist Jamal Khashoggi was gepland, zo heeft de Turkse president Erdogan vandaag gezegd tijdens een statement. ,,De harddisks en camera’s in het consulaat werden op voorhand verwijderd en Khashoggi werd gebeld om zijn afspraak die dag nog eens te bevestigen”, aldus Erdogan. Volgens de president is er sprake van een politieke moord.

Erdogan gaf in het parlement opening van zaken over het strafrechtelijk onderzoek naar de moord op de Saoedische journalist Jamal Khashoggi. Hij onthulde dat voordat het doodseskader van 15 man arriveerde, een ander team enkele dagen daarvoor vooronderzoek deed in onder meer het Belgradao-bos aan de rand van Istanboel. ,,Ik heb gebeld met de Amerikaanse president Trump en wij zijn het erover eens dat de onderste steen boven moet komen over deze moord’’, aldus Erdogan.

Immuniteit

Erdogan stelt verder voor, net als EU-commissaris Mogherini, om de Conventie van Wenen over diplomatieke immuniteit opnieuw tegen het licht te houden, zodat in de toekomst ook onderzoek kan worden gedaan in diplomatieke gebouwen wanneer daar een misdrijf is gepleegd. Hij stelt Saoedi-Arabië voor de schuldigen uit te leveren en hen te berechten in Turkije, omdat het misdrijf in Turkije is gepleegd.

Van een ‘hooggeplaatste Arabische bron met toegang tot informatie en banden met leden van het Saoedische koningshuis’ is vernomen dat Saud al-Qahtani, een invloedrijke adviseur van kroonprins Mohammed bin Salman, via Skype verbinding had met het Saoedische consulaat in Istanboel toen journalist Khashoggi daar was, aldus het persbureau Reuters.

Ruzie

Beide mannen kregen hooglopende ruzie toen al-Qahtani Khashoggi begon uit te schelden. Een Turkse inlichtingenbron meldde dat al-Qahtani op een gegeven moment de mannen in de kamer opdracht gaf om met de kritische journalist af te rekenen. ,,Breng me het hoofd van de hond’’, zou hij volgens de Turkse inlichtingenbron hebben gezegd.

Een dag na de moord zijn medewerkers van het Saoedische consulaat bezig geweest om in de tuin van het consulaat documenten te verbranden. Dat blijkt uit beelden van veiligheidscamera’s bovenop een pand naast het consulaat.

Ondertussen is Gina Haspel, het hoofd van de CIA, in de Turkse hoofdstad Ankara aangekomen om op de hoogte te worden gebracht van de voorlopige resultaten van het onderzoek naar de moord op Khashoggi.

‘Naakte waarheid’

Vandaag, precies drie weken na de mysterieuze verdwijning van de prominente criticus van de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman, presenteerde Erdogan de ‘naakte waarheid’, zoals hij zei. Hij was duidelijk niet van plan om mee te doen met de pogingen van de Saoediërs om de details van deze bizarre en gruwelijke politieke executie onder het tapijt te vegen.

Erdogan kwam met belastend bewijsmateriaal dat door de Turkse geheime dienst en forensische experts tot nu toe binnen en buiten het Saoedische consulaat is opgespoord. Vooral om de Saoedische versie tegen te spreken dat Khashoggi ‘per ongeluk’ om het leven was gekomen ‘tijdens een handgemeen’ toen hij zich verzette tijdens een ondervraging.

‘Vreselijke fout’

Achttien dagen hielden de Saoedische autoriteiten vol dat Khashoggi het consulaat ongedeerd had verlaten. Pas in het weekend lichtte het koningshuis een tipje van de sluier op en gaf toe dat de dissident om het leven was gekomen. Niet met voorbedachten rade door een doodseskader, maar al gevolg van ‘een vreselijke fout’.

Die ongeloofwaardige verklaring voedt de verdenking dat het koningshuis bezig blijft met liegen en bedriegen in de al op 2 oktober begonnen doofpotoperatie. Erdogan heeft zich voor zijn doen de afgelopen drie weken heel diplomatiek uitgelaten. Enkele dagen na de verdwijning zei de president dat hij het onderzoek ‘op de voet volgt’, en dat hij Khashoggi als ‘een vriend’ beschouwde.

,,Waarom zijn 15 mensen hierheen gekomen? Waarom werden 18 mensen opgepakt? Dat moeten we allemaal in detail uitleggen”, zei Erdogan enkele dagen geleden.