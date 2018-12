Erdogan nodigt Trump uit voor bezoek Turkije

Trump liet zondag via Twitter weten dat hij een ,,lang en productief’’ telefoongesprek met Erdogan had gehad over de terugtrekking van de Amerikaanse troepen uit Syrië. Daarin kwam de ,,langzame en goed gecoördineerde’’ aftocht van de Amerikaanse troepen ter sprake, maar ook de strijd tegen IS en de gezamenlijke bemoeienissen in Syrië.