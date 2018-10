Erdogan pokert tegen Saoedi's

Noem het een beladen moment. De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman schudt ongemakkelijk de hand van Salah Khashoggi, zoon van Jamal Khashoggi. Hij was ontboden om in Riyad condoleances in ontvangst te nemen, aldus Saoedische staatsmedia.



Het is een ingewikkeld beeld tegen het licht van een toespraak van de Turkse president Erdogan, een paar uur eerder. Die had 'de naakte waarheid' beloofd over wat er met de naar het Saoedische consulaat in Istanboel gelokte journalist is gebeurd. De Turkse politie lekt al dagen gruwelijke details over het martelen, wurgen en onthoofden van de columnist van de Amerikaanse krant The Washington Post. Erdogan gaf geen nieuwe bijzonderheden, maar bevestigde dat Khashoggi werd opgewacht voor zijn executie. De Turkse president deed een - kansloze - oproep aan de Saoedische koning Salman bin Abdulaziz om achttien Saoedische verdachten uit te leveren voor berechting in Turkije.