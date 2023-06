Erdogan reorganiseert kabinet en benoemt voormalige Belgische politica tot minister

De politica werd geboren in België en was gemeenteraadslid in Schaarbeek. Ze werd in 2009 als eerste hoofddoekdragende politica verkozen in het Brusselse parlement, voor de christendemocratische partij CdH. Toen ze in 2015 weigerde de Armeense genocide te erkennen, werd ze uit de partij gezet. Daarna zetelde ze als onafhankelijke in de gemeenteraad van Schaarbeek en in het Brusselse parlement. In 2020 werd ze door de Turkse regering benoemd tot ambassadeur in Algerije. Zaterdag werd ze door Erdogan gepresenteerd als nieuwe minister van Familiezaken.