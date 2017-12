Erdogan verwijt Nederland pasgeboren baby's af te pakken

Erdogan uitte zijn kritiek in een toespraak in de hoofdstad Ankara bij een vrouwenconferentie van zijn AK-partij. ,,Het lijkt wel op moord, op een bloedbad'', aldus Erdogan. ,,Jullie kunnen onze kinderen niet afnemen.”

Yunus

Zonder dat hij daar expliciet op inging, verwees de president naar de ophef die in Turkije begin 2013 ontstond over moslimkinderen die worden ondergebracht bij homoseksuele of christelijke ouders in Nederland en elders in Europa. Aanleiding was de toen 9-jarige Yunus die als 6 maanden oude baby geadopteerd werd door een Nederlands lesbisch stel, omdat het kind volgens jeugdzorg werd verwaarloosd door zijn ouders.

Wegens de heftige reacties in de Turkse gemeenschap in Nederland doken Yunus en zijn pleegouders uit veiligheidsoverwegingen onder. De biologische moeder van Yunus voerde in Turkije een strijd om haar kind bij het stel weg te halen.

Alarmerend

Erdogan, die toen premier was, kaartte de kwestie aan bij premier Rutte toen hij in Den Haag op bezoek kwam. De Turkse premier en zijn conservatief-islamitische AK-partij lieten luid en duidelijk weten dat ze het alarmerend vonden dat circa 5.000 Turkse kinderen in Nederland en andere Europese landen waren geadopteerd door christelijke en homoseksuele koppels.

Om te voorkomen dat deze kinderen ‘assimileren’ en van hun islamitische godsdienst en Turkse cultuur vervreemden, dienen ze te worden ‘teruggegeven’ aan de Turkse gemeenschap, zo luidde hun boodschap.

Tekort

Uit een rondgang langs pleegzorgorganisaties in Nederland bleek echter dat er een schreeuwend tekort is aan islamitische pleeggezinnen. Premier Rutte en andere politici lieten weten niet gediend te zijn van Turkse inmenging in de Nederlandse pleegzorg.

Turkije liet zich door de kritiek niet uit het veld slaan: de ambassades in Den Haag, Brussel, Berlijn en andere hoofdsteden in Europa kregen opdracht rechtszaken aan te spannen om Turkse pleegkinderen te ‘redden’ uit handen van niet-moslims. Van mogelijke rechtszaken is sindsdien weinig meer vernomen.