Erdogan vraagt Merkel lasten vluchtelingencrisis eerlijker te verdelen

Rotterdam­se kleuterdo­cent Edgar (31) opgepakt bij rellen in Hongkong, mogelijk 10 jaar cel

2 maart Een man uit Rotterdam is zaterdag opgepakt tijdens een uit de hand gelopen demonstratie in Hongkong. Het gaat om de 31-jarige kleuterdocent Edgar de B. De man zou samen met iemand anders een prullenbak in brand hebben gestoken. Hij is vandaag aangeklaagd voor brandstichting en kan bij een veroordeling tien jaar gevangenisstraf krijgen.