Estland voert als eerste oud-Sovjetstaat homohuwelijk in

Ontbossing te lijf Regenwoud verdwijnt razendsnel in Brazilië, maar Ben zegt dé oplossing te hebben

Hij had een een succesvol bedrijf in het Midden-Oosten, deed mee aan een hondensleerace en gaf maanden van zijn leven om een zwarte jaguar te fotograferen. Nu maakt Ben Valks werk van een nieuwe uitdaging: een groene corridor van bomen in het regenwoud. Zijn plan kost 3 tot 4 miljard, maar dat houdt hem niet tegen. ,,Om iets te bereiken moet je jezelf soms een groot doel stellen.”