Ethiopië krijgt resten ontvoerde prins niet terug van Britten

Buckingham Palace weigert het verzoek van nazaten van de Ethiopische prins Alemayehu om diens resten uit de crypte in Windsor Castle te halen voor een herbegrafenis in te willigen.

Uit vrees om de graven van koningen als Henry VIII en George V te verstoren, weigert Buckingham Palace een even droevig als duister hoofdstuk in de Britse geschiedenis af te sluiten. Het lichaam van prins Alemayehu, gegijzeld na een bloedbad tijdens een wraakmissie in de negentiende eeuw, keert niet terug naar Ethiopië voor een herbegrafenis in de tombe van zijn vader.

De faam van Alemayehu in zijn geboorteland moet niet onderschat worden. De prins vormt geen pion in de groeiende oproep aan het Verenigd Koninkrijk om rekenschap te geven van haar minder fraaie daden in het verleden. Als afstammeling van de legendarische koning Solomon en de koningin van Sheba, prijkt zijn beeltenis 144 jaar na zijn dood nog steeds op vlaggen en muren in het Oost-Afrikaanse land.

Wreedheid

Keizer Tewodros II, de vader van Alemayehu, ondervond de wreedheid van de Britten, toen een troepenmacht van 13.000 soldaten in 1868 zijn paleis bestormde. Van het hooggelegen fort bleef niets over. De hoeveelheid geroofde schatten was zo groot, dat olifanten en honderden ezels de buit vervoerden. Lichamen van Abbesijnen lagen ontzield in het stof. Om uit handen van de vijand te blijven, pleegde Tewodros zelfmoord.

De slachtpartij kwam voort uit een verzoek aan koningin Victoria. Om naburige volkeren in toom te houden, vroeg Tewodros om militaire steun. Toen een antwoord uitbleef, nam hij enkele missionarissen en diplomaten gevangen om de druk op te voeren. Hoewel Tewodros hen niet krenkte, reageerden de Britten meedogenloos. Alemayehu, slechts zeven jaar oud, werd ontvoerd.

Zijn moeder, koningin Tiruwork Wube, zou hem vergezellen, maar overleed binnen een week. Verzwakt door een onderliggende ziekte en gepijnigd door het verdriet over het verlies van haar man, bezweek de vrouw voor de kust was bereikt. Met kapitein Tristram Speedy als zijn voogd trok het kind naar India, totdat de Britse regering besloot dat hij zijn opleiding in het VK moest volgen.

Volledig scherm Dejatch Alamayou werd naar Engeland gebracht na de Britse nederlaag van de Ethiopiërs. © Sepia Times/Universal Images Gro

Droevige tocht

Na een verblijf op het Isle of Wight kreeg hij een audiëntie bij koningin Victoria. De monarch trok zich het lot van de jongen bijzonder aan. Dankzij haar invloed bezocht hij privéscholen als Rugby School en Cheltenham College. Alemayehu ging naar de militaire academie Sandhurst, waarvan koning Charles III en zijn vader prins Phillip alumni zijn. Achter de ogenschijnlijk fluwelen behandeling ging tragiek schuil.

Op de ‘public schools’ aardde hij geen moment. Zijn donkere huidskleur vormde een loden last. Klasgenoten bejegenden hem onafgebroken racistisch. Op Sandhurst, waaraan Charles een trauma overhield, hield hij het negen maanden vol. Bijtende heimwee en wantrouwen maakten zijn korte leven een droevige tocht. Ver weg van zijn familie, die hem als troonopvolger waarschijnlijk niet in de buurt wilde hebben, teerde hij weg.

Hij had zo’n verdrietig leven. Als ik hem aan denk, huil ik Uiteindelijk overleed Alemayehu op 18-jarige leeftijd aan pleuritis in de woning van een voormalige privéleraar in Leeds. Uit angst om vergiftigd te worden, weigerde hij medicijnen in te nemen voor de borstvliesontsteking. Koningin Victoria, zo liet ze in haar dagboek merken, was aangeslagen. ,,Zo treurig. Alleen in een vreemd land, zonder dierbaren of bezittingen. Een ongelukkig leven.”

Schatten

Een week na zijn dood liet ze hem bijleggen in de crypte van Windsor Castle. Het contrast met de behandeling van zijn vader was enorm. Het Britse leger knipte haarlokken van zijn lijk af als trofee. Via een kunstenaar, die hem opgebaard schilderde, kwamen die in het bezit van het National Army Museum. Pas enkele jaren geleden werden die teruggeven aan Ethiopië. Zijn schatten staan nog altijd in vitrines in het Victoria & Albert Museum.



Alemayehu bleef voortleven in de verbeelding. Ethiopische delegaties brachten bezoeken aan zijn graf. Zelfs Haile Selassie, de laatste keizer, trok naar St George’s Chapel. Een repatriatie zit er ondanks presidentiële tussenkomst niet in. Koning Charles geeft, net als koningin Elizabeth II voor hem, geen toestemming de crypte te openen. Dit besluit, al dan niet billijk op archeologische gronden, doet de naam van het koningshuis geen goed.



Ethiopië mag nooit zijn gekoloniseerd, de weigering brengt vragen over de nasleep van Brits imperialisme naar voren. Landen binnen het Gemenebest - naties uit het voormalige Rijk - overwegen al nadrukkelijk om afscheid te nemen van koning Charles als staatshoofd. Het paleis heeft, wellicht in afwachting van de publieke reactie, de deur op een kleine kier gelaten. ,,Zeer onwaarschijnlijk” is geen definitief ‘nee’.



Abebech Kasa, een verre nazaat, hoopt op mededogen. ,,We willen niet dat hij in een vreemd land blijft”, zei hij tegen de BBC. ,,Hij had zo’n verdrietig leven. Als ik hem aan denk, huil ik.”

Bekijk onze populairste nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: