Ethiopiër krijgt half jaar cel na opsteken hand

Atoombom na 60 jaar nog steeds niet boven water

20:05 Het is vandaag zestig jaar geleden dat er vlakbij de kust van de Amerikaanse stad Savannah, Georgia, een atoombom in de oceaan verdween. Het nucleaire wapen is in al die tijd nog niet gevonden en ligt nog steeds op de zeebodem. ,,Ja, die kan nog steeds heel schadelijk zijn.”