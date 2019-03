Ethiopisch passagierstoestel met 157 inzittenden neergestort

De premier van Ethiopië condoleerde in een verklaring de nabestaanden zonder details te geven van het ongeval. Een woordvoerder van de vliegmaatschappij bevestigt dat een toestel rond 8.44 uur (lokale tijd) is neergestort.



Het toestel was zes minuten na het opstijgen uit de hoofdstad van Ethiopië, Addis Ababa, in de problemen gekomen. Het vliegtuig ‘had een onstabiele verticale snelheid’ na het opstijgen, zo meldt Flightradar24. Ook werd het contact met de luchtverkeersleiding verbroken.



De crash vond ter hoogte van de stad Debre Zeit plaats, ongeveer vijftig kilometer ten zuidoosten van de hoofdstad. De luchtvaartmaatschappij laat weten dat er zoek- en reddingsoperaties aan de gang zijn. De maatschappij zegt nog geen informatie te hebben over overlevenden.



Aan boord waren 149 passagiers en acht bemanningsleden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zoekt uit of er Nederlanders aan boord zaten. Het gecrashte vliegtuig is slechts enkele maanden oud en heeft eind oktober zijn eerste vlucht gemaakt.



Het staatsbedrijf Ethiopian Airlines noemt zichzelf de grootste luchtvaartmaatschappij van Afrika. In 2010 verongelukte ook een internationale lijnvlucht van deze maatschappij. Ook dat toestel was op weg naar Addis Abeba in Ethiopië. Het stortte enkele minuten na het vertrek vanaf de Internationale Luchthaven Rafik Hariri in Beiroet (Libanon) neer in de Middellandse Zee op ongeveer 3,5 kilometer uit de kust. Het toestel was even daarvoor opgestegen in zwaar weer met onweer. Negentig mensen kwamen om het leven.



Het toestel dat nu is neergestort is hetzelfde type als een vliegtuig van de Indonesische luchtvaartmaatschappij Lion Air dat vorig jaar oktober in zee stortte, 13 minuten na het opstijgen vanuit Jakarta. 189 mensen kwamen om.