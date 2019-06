Ethiopische vrouw bevalt en doet 30 minuten later examen

Kort voor de start van de eerste examens begonnen gisteren de weeën. ,,En omdat ik haast moest maken voor de examens, ging de bevalling probleemloos”, zegt de vrouw tegen BBC News. Ze deed examen in Engels, wiskunde en een lokale taal. Andere vakken volgen de komende dagen, ‘gewoon’ op school.



Haar man vertelde dat hij al zijn overredingskracht moest gebruiken om de school te overtuigen zijn vrouw in het ziekenhuis examen te laten doen. In Ethiopië is het niet ongebruikelijk dat meisjes stoppen met school en deze later afmaken.



Almaz wil nu een tweejarige opleiding gaan volgen die haar voorbereidt op de universiteit. Ze laat verder weten dat ze tevreden is met de manier waarop de examens gingen en dat het met haar zoontje goed gaat.