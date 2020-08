EU geeft tientallen miljoenen extra noodhulp aan Libanon

UpdateDe EU verstrekt 30 miljoen euro extra voor noodhulp aan Libanon. Het geld is een aanvulling op de 33 miljoen euro die al zijn toegezegd onmiddellijk na de explosie in Beiroet. Dat is de uitkomst van de online-donorconferentie van vandaag.

Het geld zal via de Verenigde Naties en andere organisaties onder streng toezicht naar Libanon worden gestuurd en zal worden gebruikt om de zwaarst getroffen mensen te helpen.

,,In deze kritieke uren biedt de EU onderdak, medische noodhulp, water en sanitaire voorzieningen en voedselhulp. De Europese Unie is vastbesloten het Libanese volk op korte en lange termijn te helpen”, aldus Janez Lenarcic, EU-commissaris voor crisisbestrijding.

Minister weg

Eerder vandaag werd bekend dat de Libanese minister van Informatie is opgestapt na de verwoestende explosie in de haven van Beiroet, afgelopen dinsdag. Manal Abdel Samad is de eerste topfunctionaris die het veld ruimt vanwege de ramp, die aan meer dan 150 mensen het leven kostte.

Volledig scherm De explosie in Beiroet heeft volgens Franse experts een krater van 43 meter diep veroorzaakt. © Hollandse Hoogte / AFP ,,Na de enorme catastrofe in Beiroet, kondig ik mijn vertrek uit de regering aan”, citeren lokale media uit een verklaring van de bewindsvrouw. Die bood het Libanese volk haar excuses aan.



In de haven ontplofte dinsdag een opslagplaats waar zo’n 2750 ton in beslag genomen ammoniumnitraat lag opgeslagen. De onthulling dat die stof jarenlang als een soort tikkende tijdbom in de hoofdstad lag, heeft geleid tot grote verontwaardiging en gewelddadige protesten.



De krachtige explosie veroorzaakte een enorme ravage in de stad en eiste ruim 150 dodelijke slachtoffers. Onder hen de echtgenote van de Nederlandse ambassadeur van Libanon, Hedwig Waltmans-Molier (55). ,,Hedwig stond in hun woonkamer naast Jan en werd door domme pech getroffen door de explosie”, aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken.



De explosie sloeg een krater van 43 meter diep. Dat zegt een veiligheidsfunctionaris, die zich baseert op onderzoek van Franse experts in het rampgebied.

Zesduizend gewonden

Volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid raakten zesduizend mensen gewond, zeker 120 slachtoffers verkeren volgens de autoriteiten in kritieke toestand. Nog 21 mensen worden vermist.



Het Nederlandse zoek- en reddingsteam dat deze week naar Libanon was afgereisd om te helpen, keert na het weekeinde terug naar Nederland. Het team heeft geen overlevenden en stoffelijke overschotten onder het puin gevonden.



Het Libanese kabinet heeft voor twee weken de noodtoestand uitgeroepen in de hoofdstad en heeft de beveiliging overgedragen aan het leger. 300.000 inwoners zijn nu dakloos en hongersnood dreigt door een tekort aan graan. Voorlopig wordt de materiële schade geschat op 10 tot 15 miljard euro. Voor de wederopbouw zijn vele miljarden nodig.

Kinderen

De hulporganisaties achter de Giro555-actie maken zich grote zorgen over het lot van de kinderen in Beiroet. Volgens cijfers van de VN zijn 80.000 kinderen als gevolg van de explosie dakloos geworden. 120 scholen zijn hevig beschadigd. Veel huishoudens hebben alleen af en toe water en stroom. Door deze ramp zal het aantal huishoudens dat in extreme armoede leeft nog verder oplopen.

Volledig scherm Een Nederlandse hond en diens begeleider speuren in het puin van Beiroet naar overlevenden. © Leendert Amersfoort De situatie van kinderen in Beiroet was vóór de explosie al kritiek. Uit onderzoek van Save the Children blijkt dat 1,5 miljoen kinderen in regio Beiroet te weinig voedsel krijgen. Door de coronacrisis verliest twee derde van de huishoudens een groot deel van hun inkomen, waardoor er noodgedwongen bespaard wordt op voedsel.

Nog eens 10 miljoen euro

Duitsland maakte vanmorgen bekend nog eens 10 miljoen euro uit te trekken. ,,De inwoners van Beiroet hebben onze hulp nodig”, zei minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas tegen Bild am Sonntag.

De Duitse ambassade in Beiroet is ook zwaar getroffen door de ontploffing. Een medewerkster overleed in haar woning, een collega raakte zwaargewond en werd overgebracht naar een van de overbelaste ziekenhuizen. Hij zou donderdag worden overvlogen naar Duitsland. Een niet nader gespecificeerd aantal Duitse ambassademedewerkers raakte lichtgewond. Veel van hun appartementen zijn zwaar beschadigd. Ook het ambassadegebouw in het district Dekwaneh werd getroffen. De diplomatieke post verhuist naar een gebouw in de wijk Rabieh dat voorheen werd gebruikt voor consulaire taken. Daar is een crisisteam opgericht.

België

België trekt 5 miljoen euro uit voor hulp aan Libanon en doneert daarnaast 1 miljoen euro aan het Rode Kruis. Het land stuurde al een C-130-vrachtvliegtuig naar Beiroet met noodzakelijke medische en andere hulpgoederen.

“Het is belangrijk dat de internationale gemeenschap met deze donorconferentie een krachtig signaal geeft om deze enorme catastrofe het hoofd te bieden. Voor de burgers in Beiroet komt dit bovenop een bijzonder ernstige economische en gezondheidscrisis waarmee het land al eerder geconfronteerd werd. Ondanks de vele noodhulp die al onderweg is zijn bijkomende middelen absoluut noodzakelijk en is het belangrijk deze internationale hulp zo snel mogelijk te coördineren,” aldus minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo.

Donortop

Veel landen hadden al hulpgoederen en reddingswerkers gestuurd naar Libanon. De donortop van vanmiddag wordt gehouden onder leiding van de Franse president Emmanuel Macron. Minister Sigrid Kaag (Ontwikkelingssamenwerking) neemt namens Nederland deel aan de conferentie. Ook de Amerikaanse president Donald Trump schuift aan tijdens de conferentie.

Volledig scherm Minister van Informatie Manal Abdel Samad. © AFP

Volledig scherm © AFP

