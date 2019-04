EU kan brexitdeal ‘verbeteren’, maar heeft concreet plan van May nodig

Dat zei EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier na afloop van een vergadering van de EU-ministers voor Europese Zaken, die de EU-top van morgen over het gevraagde brexit-uitstel door May voorbereidden. Hij benadrukte dat een wanordelijk vertrek van de Britten uit de EU ‘nooit het besluit van de EU’ is. ,,We hebben maanden onderhandeld over het terugtrekkingsakkoord.’’ Hij herhaalde dat dit niet heronderhandeld kan worden.



De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Stef Blok, zei vanmorgen bij aanvang van de bijeenkomst dat het in het belang van Nederland is om een harde of no deal-brexit te voorkomen. ,,Als daarvoor meer tijd nodig is, dan moeten we die geven’’, sprak Blok. ,,Ik hoop echt dat de Britten een oplossing vinden.’’ Blok benadrukte dat uitstel alleen mogelijk is als May duidelijkheid verschaft over de plannen rond de uittreding. ,,We hopen op een specifiek plan.’’