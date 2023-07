EU-landen botsen hard met Polen en Hongarije, Rutte: ‘Ze smijten als boze peuters met speelgoed’

Premier Rutte vindt het ‘raar’ en ‘kinderlijk’ dat Polen en Hongarije zich samen verzetten tegen het migratieplan van de EU. De andere leiders gaan niet in op de eisen van de twee landen. Die willen dat voortaan alle 27 lidstaten moeten instemmen met voorstellen over de opvang, het verdelen en het terugsturen van asielzoekers.

Polen en Hongarije zijn woedend dat de andere EU-landen afspraken over de opvang en verdeling van migranten willen doordrukken. ,,Zó verschrikkelijk kwaad”, dat ze een gezamenlijke EU-verklaring blokkeren over het verminderen van de komst van onwelkome migranten. Terwijl ze zich daar eigenlijk juist wél in kunnen vinden, aldus Rutte. ,,Eigenlijk raar.”

,,Maar goed, het mag”, schokschoudert Rutte. Hij rekent erop dat het chagrijn van de twee landen de uitvoering van de afspraken straks niet hindert. En ze laten het wel uit het hoofd om afspraken over het verminderen van de instroom te dwarsbomen als het erop aankomt, meent hij.

,,Ze hebben de taart niet tegen de muur gegooid, ze hebben ‘m alleen niet opgegeten. Maar wij konden onze taart gewoon opeten”, vat Rutte samen. Hij doet de botsing af als een ‘familieruzie’ die er nu eenmaal bijhoort. Hij wil natuurlijk wel ‘dat ze weer zo snel mogelijk terugkeren en weer gaan samenwerken’, zeker in het licht van de oorlog die Rusland tegen Oekraïne voert.

Breuk

Rutte is niet bang dat Polen en Hongarije door hun gezamenlijke verzet ook in andere kwesties weer meer in elkaars armen zijn gedreven. Als tandem konden ze de laatste jaren gemakkelijker EU-plannen frustreren, maar ‘de Russische agressie’ heeft volgens Rutte een breuk tussen de twee blootgelegd. “Daarover zijn ze het natuurlijk totaal oneens. Daar staat Polen aan het ene uiterste en Hongarije aan de andere kant. Dus daar gaan ze elkaar niet vinden.”

Gevolg van de botsing tussen Hongarije en Polen en de 25 andere lidstaten is dat er geen ‘conclusies’ zijn aangenomen over migratie en asiel; een soort gezamenlijke slotverklaring na een EU-top. Wel werd een schriftelijke verklaring over migratie door EU-voorzitter Charles Michel naar buiten gebracht. ,,Het is genoteerd dat er behoefte is om consensus te bereiken over een effectief migratie- en asielbeleid en dat (...) herplaatsen van asielzoekers op een vrijwillige basis moet gebeuren.”

Praktisch gezien heeft dat geen gevolgen voor het recent overeengekomen migratiepact van de Europese Commissie, benadrukten verscheidene leiders.

Over dat migratiepact werd begin juni een akkoord bereikt. Na jarenlang gesteggel werden afspraken gemaakt over de asielprocedures en het opnemen en verdelen van asielzoekers over Europa. Alleen Polen en Hongarije stemden tegen. Litouwen, Bulgarije, Slowakije en Malta onthielden zich van stemming.

Het komt zelden voor dat de leiders helemaal geen gezamenlijke conclusies trekken over een belangrijke kwestie op de agenda. Er is hen veel aan gelegen om eensgezindheid uit te stralen. Maar diplomaten spreken fel tegen dat de mislukking een afgang is en wentelen alle schuld af op de twee dwarsliggers.

