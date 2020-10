EU-leiders veroordelen vergiftigen Navalny en willen onpartijdig onderzoek

De Europese leiders hebben zich scherp uitgesproken over de vergiftiging van de Russische oppositieleider Aleksej Navalny. Ze roepen Rusland op ,,volledig mee te werken’’ met ,,onpartijdig internationaal onderzoek’’ door de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW). De daders mogen hun straf niet ontlopen, onderstreepten ze op de EU-top in Brussel.

De EU-leiders wijzen erop dat voor de moordaanslag novitsjok of een vergelijkbaar ,,militair zenuwgas’’ is gebruikt, dat niet zomaar verkrijgbaar is. ,,Het gebruik van chemische wapens is een ernstige schending van het internationaal recht.’’

De regeringsleiders en staatshoofden van de EU-landen werden op de top bijgepraat door bondskanselier Angela Merkel van Duitsland, dat Navalny opnam en erbovenop hielp. Over twee weken komen de leiders weer bijeen en staat de zaak-Navalny opnieuw op de agenda.

VN-Veiligheidsraad

Vijf Europese leden van de VN-Veiligheidsraad - Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, België, Estland en Frankrijk - hebben in een brief uitleg gevraagd van Rusland over de vergiftiging van Navalny. De zaak betekent volgens de vijf ,,een bedreiging voor de internationale veiligheid en vrede’’.

De vijf landen vragen dat Rusland ,,dringend, volledig en transparant’’ uitleg geeft over de omstandigheden van de vergiftiging. Ze wijzen erop dat de Veiligheidsraad op 22 november 2019 opnieuw heeft bevestigd dat elk gebruik van chemische wapens altijd onaanvaardbaar is.

De Russische ambassadeur bij de VN, Vassily Nebenzia, eiste op zijn beurt samenwerking van de Europeanen. ,,In plaats van brieven te schrijven, zouden sommigen onder hen beter samenwerken met de Russische autoriteiten’’, stelde hij. Rusland, dat elke betrokkenheid ontkent, wil dat Duitsland en Frankrijk bewijzen op tafel leggen.

Navalny werd op 20 augustus ernstig ziek tijdens een binnenlandse vlucht in Rusland. Later werd hij voor behandeling naar Duitsland gebracht. Daar lag hij wekenlang in een kunstmatige coma. Laboratoria in Duitsland, Frankrijk en Zweden kwamen tot de conclusie dat de oppositieleider is vergiftigd met het novitsjok-zenuwgif.