EU-lidstaten achter handelsakkoord met Verenigd Koninkrijk na brexit

Gouverneur vraagt president Trump om noodhulp na explosie camper in Nashville

26 december Na de zware explosie in de stad Nashville vrijdag vragen de autoriteiten in de Amerikaanse staat Tennessee president Donald Trump om hulp. ‘De huidige situatie is zo ernstig dat een effectieve aanpak de mogelijkheden van de staat te boven gaat’, schrijft de gouverneur van de staat, de Republikein Bill Lee, in een brief aan Trump.