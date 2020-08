‘EU-ministers vergaderen vrijdag over Wit-Rusland’, ruim 1000 arrestaties op derde avond van protesten

De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU-landen hebben een vergadering ingelast over de omstreden verkiezingen in Wit-Rusland. De Zweedse minister Ann Linde zei dat ze is uitgenodigd voor het overleg, dat vrijdag is. De Europese Unie zou dan over sancties praten tegen de regering van president Aleksander Loekasjenko.

Sinds 1994 regeert hij Wit-Rusland met harde hand en zondag is hij, volgens de officiële uitslagen, weer herkozen met een enorme meerderheid van stemmen. Hij is aan zijn zesde ambtstermijn begonnen. Oppositieleider Svetlana Tichanovskaja stelt dat in werkelijkheid de oppositie de meeste stemmen heeft gekregen. Zij voelde zich gedwongen het land uit te vluchten. Ze is nu in Litouwen, een EU-lidstaat.

Volledig scherm Massale demonstraties tegen het regime. © AFP

Demonstraties

De Wit-Russische politie heeft meer dan duizend demonstranten aangehouden tijdens de derde avond van protesten dinsdag. Dat liet het Wit-Russische ministerie van Binnenlandse Zaken woensdag weten. De protesten in het voormalige Sovjetland braken uit na de omstreden verkiezingen waarbij president Alexander Loekasjenko een nieuwe termijn kreeg.

Het ministerie zei verder dat 51 demonstranten en 14 politieagenten ‘s nachts gewond raakten tijdens de protesten. In de zuidwestelijke stad Brest zijn dinsdag vuurwapens gebruikt tegen een groep demonstranten, waarbij er één gewond raakte, liet het ministerie ook weten.

,,Een groep agressieve burgers met metalen staven in hun handen viel politiemensen in Brest aan”, zei woordvoerster Olga Chemodanova woensdag in een verklaring. ,,Vuurwapens werden gebruikt om het leven en de gezondheid van de agenten te beschermen”, zei ze, eraan toevoegend dat ‘een van de aanvallers’ gewond was.

Eerder meldde staatspersbureau Belta dat Wit-Russische veiligheidstroepen in de derde nacht van massale demonstraties ook de vermeende organisatoren van de protesten hebben gearresteerd. Een van de organisatoren zou zijn aangehouden in een hotel. Ook zouden twee Russische journalisten zijn opgepakt.

Duizenden demonstranten zijn door het hele land de straat op gegaan sinds de presidentsverkiezingen op zondag. Zij beschuldigen dictator Alexander Loekasjenko ervan te hebben gesjoemeld met de verkiezingsuitslag. In totaal zijn er al meer dan 5000 demonstranten gearresteerd.

Volledig scherm Wit-Russische veiligheidstroepen hebben vannacht en vanmorgen hard opgetreden tegen demonstranten. © EPA

In De Ochtenshow to go legt correspondent Joost Bosman uit hoe de verkiezingen in Wit-Rusland verliepen.