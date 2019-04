EU-paspoort nodig? Doe maar een miljoentje

Dalai Lama (83) opgenomen in ziekenhuis

9:12 De dalai lama, de in ballingschap levende geestelijk leider van Tibet, ligt met een lichte longontsteking in het ziekenhuis in het Indiase New Delhi. Zijn secretaris bevestigde vandaag berichten dat de geestelijk leider gisteren is opgenomen met klachten over pijn in de borst.