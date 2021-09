EU-rekenmeester stal tonnen, snoepreisjes afgestraft met pensioenkorting

Van al zijn jaren pensioenopbouw bij de Europese Rekenkamer, twaalf in totaal, moet hij tweederde inleveren, zo bepaalde de Europese rechter vanmorgen. Pinxten, eerder burgemeester van Overpelt en minister van Landbouw en Defensie, maakte het dan ook wel bont. Maar liefst 332 ‘dienstreizen’ die geen enkel verband hielden met zijn werk, vijf jachtpartijen in Frankrijk en België met diner en hotel die hij liet noteren als ‘Europese dagen’, een bezoek aan een wijngaard in de Bourgogne die hij overwoog te kopen, vakanties met zijn vrouw in Zwitserland en op Cuba, alles op kosten van de Europese belastingbetaler.



En dan ook nog ongeoorloofde afwezigheid, een dubbele verzekeringsfraude en verboden nevenactiviteiten: tegen alle regels in runde hij naast zijn werk een vastgoedbedrijf en was hij politiek actief, de ritjes declareerde hij bij de Rekenkamer. Op de koop toe probeerde hij een privé-appartement te verhuren aan toenmalig EU-buitenlandchef Mogherini, wier diplomatieke dienst nota bene onder zijn financiële controle stond. Bronnen in Brussel spreken alles bij elkaar van ‘de grootste fraudezaak sinds Edith Cresson’, de Franse oud-premier en Eurocommissaris die met haar vriendjespolitiek in 1999 de val inleidde van de Commissie-Santer. Fraudebestrijdingsdienst Olaf schat de schade op ruim 570.000 euro.

Klokkenluiders

Dat Pinxten pas na twaalf jaar werd gepakt, en dan ook nog door klokkenluiders die per se zijn derde termijn wilden torpederen, is onbegrijpelijk. Neem zijn verzekeringsfraude. Pinxten claimde schade voor een aanrijding tussen zijn dienstwagen, bestuurd door zijn chauffeur, en één van zijn privéauto’s, bestuurd door zijn zoon. Jammer alleen dat de chauffeur nergens van wist.

Datzelfde gold voor de tweede claim. De chauffeur zou over een koffer van zijn baas zijn gereden met daarin een fles wijn en twee kostuums. Alleen was er, opnieuw volgens de chauffeur, helemaal geen schade. Pinxten had behalve zijn dienstwagen met chauffeur ook nog twee tankkaarten voor zijn privéauto’s. Achteraf viel wel op dat die auto’s, allebei diesels, soms met tussenpozen van maar een paar minuten, werden volgetankt met zowel diesel als benzine, terwijl Pinxten helemaal geen benzineauto had.

Pinxten gebruikte zijn privé-wagenpark overigens nauwelijks, want voor bruiloften, partijen en bijbaantjes reed ‘gewoon’ de dienstauto voor. Met netto 17.000 per maand moet je natuurlijk wel op de kleintjes letten.

Vakanties

Ook met zijn vakanties schuwde hij de risico’s niet. Neem die in Zwitserland. De organisatie die er een uitje hield voor haar bestuur had hem zelfs niet uitgenodigd, maar dat regelde Pinxten, via een bevriend Belgisch minister, gewoon zelf. En hoewel er alleen maar wandel- en shoppinguitjes en diners waren en geen enkele werksessie of bespreking, verkocht Pinxten de bijeenkomst aan zijn meerdere als uiterst relevant voor de Rekenkamer.

Dan Cuba: Eerst liet hij zijn secretaresse voor twee weken toeristische bestemmingen uitzoeken, daarna besloot hij er een dienstreis van te maken en meldde hij de president van de Rekenkamer dat hij VN-projecten ging bezoeken en ontmoetingen zou hebben met het maatschappelijk middenveld. Uiteindelijk sprak Pinxten enkel met de EU-ambassadeur en één medewerker, de rest van de tijd – 12 van de 14 dagen – reisde hij rond met zijn vrouw. In zijn dienstreisverslag schreef hij dat ‘een aantal interessante en zeer goed geïnformeerde mensen had weten te ontmoeten’.

Voor het Hof weegt zwaar dat Pinxten als Europees financieel controleur een voorbeeldfunctie had, en met zijn gesjoemel het imago van de Rekenkamer en feitelijk de hele Unie ernstig heeft geschaad. Het Hof noemt de sanctie stevig, maar is niet bang dat hij ‘zonder enige bestaansmiddelen zal vallen’. Van het door Olaf berekende fraudebedrag van 570.000 houdt hij sowieso het grootste deel, omdat de Rekenkamer maar iets meer dan 153.000 terugvordert. ,,Natuurlijk is dat onbevredigend, maar dat deel is juridisch 100 procent zeker, en we wilden tegen elke prijs vermijden dat hij zou ontsnappen”, aldus woordvoerder Vincent Bourgeais. Pinxten wacht nu nog twee andere rechtszaken: zijn beroep tegen zelfs deze gedeeltelijke terugvordering, dat na vandaag wordt hervat, en een strafzaak wegens de verzekeringsfraude.

Volledig scherm Federica Mogherini. © EPA

