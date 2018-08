EU spoorde Italië meerdere keren aan te investeren in weg en spoor

Afgelopen dinsdag stortte een deel van het viaduct over de A10 in Genua in. Voor zover bekend zijn er 38 mensen om het leven gekomen. Eerder werd gesproken van 39 en zelfs 42 doden. Het officiële dodental is echter voorlopig, want in de puinhopen van de vierbaansweg en brugpijler wordt nog gezocht naar autowrakken en slachtoffers. Vijftien gewonden liggen in ziekenhuizen van wie er negen levensgevaarlijk gewond zijn.



Naar schatting 630 geëvacueerde mensen zijn hun woning kwijt, omdat die onder de restanten van de brug staan. Het zou te gevaarlijk zijn er terug te keren. Het is niet duidelijk wat de oorzaak van de instorting is.