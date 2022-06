EU stuurt middelen tegen effecten kernaanval naar Oekraïne

De Europese Unie stuurt onder meer 300.000 beschermingspakken en 5600 liter ontsmettingsmiddel naar Oekraïne, om te gebruiken in het geval van een kernaanval. De hulpmiddelen kunnen ook gebruikt worden als het land slachtoffer wordt van de inzet van chemische of biologische wapens.

Oekraïne krijgt ook beademingsapparatuur, infusiepompen en bewakingsmonitoren voor ziekenhuizen (die ze nu al tekortkomen) en beschermende kleding voor zorgpersoneel. De spullen hebben een waarde van 11,3 miljoen euro. De regering in Kiev had zelf om de spullen gevraagd. Ze worden geleverd vanuit opslagplaatsen in Duitsland, Zweden, Denemarken, Roemenië, Hongarije en Griekenland.

,,De ongerechtvaardigde oorlog van Rusland en de aanvallen op plekken waar zorg wordt verleend hebben het Oekraïense zorgstelsel onder zware druk gezet”, zegt EU-commissaris voor crisismanagement Janez Lenarcic over de levering. Dertig landen hebben eerder al spullen gedoneerd. ,,Maar doordat de oorlog doorgaat hebben we de Europese reserves ook aangesproken. We moeten alles doen om het gereedschap te leveren, zodat in Oekraïne levens gered kunnen worden.”

Strategische voorraad

De middelen komen uit een strategische voorraad die de EU de afgelopen maanden heeft opgebouwd, mede uit zorg over de Russische invasie van Oekraïne en de dreiging van een nucleaire, chemische, biologische of radiologische aanval. De EU-voorraad van middelen ter behandeling van of bescherming tegen chemische, biologische, radiologische en nucleaire dreigingen (CBRN) vertegenwoordigt een waarde van 540,5 miljoen euro. In april maakte de Europese Unie bekend die voorraad aan te leggen. Drie miljoen kaliumjodidepillen werden direct naar Oekraïne gestuurd. Die jodiumpillen zouden de kans op schildklierkanker na een nucleaire ramp verkleinen, alleen moeten ze dan wel op het juiste moment worden ingenomen.

Sinds de oorlog in Oekraïne is te zien dat Nederlanders zelf jodiumtabletten instaan. Dat zei directeur van het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven (CBD) Jos Jongstra in februari. Drogisterijen werden volgens hem ‘verrast’ door de plotselinge vraag.

