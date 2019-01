EU weigert opnieuw te onderhandelen over brexit met premier May

Het leek er even op dat Londen een succesje boekte toen begin vorige week de Poolse minister van Buitenlandse Zaken uit de bocht vloog. Zijn land heeft al problemen genoeg, de ellende van een brexit zonder overeenkomst hoeft daar niet per se nog eens bij te komen. Dit was zijn idee om uit de impasse te geraken: wel een backstop, maar voor maximaal vijf jaar. Ierland schrok zich rot, Brussel ook, de minister moest terug in zijn hok.



En nu? Een oud Brussels adagium zegt dat er geen oplossing is, totdat er wel een oplossing is. Maar is die er in dit geval wel, als niemand beweegt - en zoals het er nu naar uit ziet, wil niemand ook maar één millimeter richting de ander schuiven. Dat zou voor May politieke zelfmoord betekenen en voor de Europese Unie een precedent dat ze onder geen beding wil scheppen.



Dus drijven we rechtstreeks af op een brexit zonder deal. Er zijn nog iets meer dan 57 dagen voor die oplossing die er niet is tot ze er wel is. Dat zijn ruim 1360 uren, 82.000 minuten en voor de volhouders bijna 5 miljoen seconden.