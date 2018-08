EU wil opheldering over gearresteerde mensenrechtenactivisten in Saoedi-Arabië

Monnik verdacht van gewelddadi­ge moord op Egyptische bisschop

11 augustus Een in ongenade gevallen monnik is in Egypte gearresteerd op verdenking van de gewelddadige moord op de koptische bisschop Anba Epiphanius. De 64-jarige geestelijke werd eind juli dood gevonden in het Macariusklooster, honderd kilometer noordwestelijk van Caïro.