EU wil praten over opzijschuiven patenten coronavaccins

Miljoenen Chinezen ‘vieren’ Dag van de Arbeid, duizenden mensen proteste­ren wereldwijd

1 mei Wereldwijd staan veel landen stil bij de Dag van de Arbeid, terwijl deze dag in Nederland vrij stilletjes voorbij gaat. In veel Europese landen zijn vandaag duizenden mensen de straat opgegaan om te protesteren. In China is het een evenement dat maar liefst vijf dagen duurt.