Europa beleeft rustige jaarwisseling, nauwelijks ongeregeldheden door afgelaste vieringen

In Europese hoofdsteden als Parijs, Berlijn en Rome werden alle vieringen vanwege het coronavirus afgelast. Wel werd in een aantal hoofdsteden vuurwerk afgestoken. Er waren alleen nauwelijks toeschouwers op straat vanwege de coronamaatregelen.



In de Spaanse hoofdstad Madrid vonden slechts beperkt festiviteiten plaats. Daar waren 7000 mensen welkom op een groot plein, vanwege Covid-19 was het aantal bezoekers met zo’n 60 procent teruggebracht. In Engeland, waar nauwelijks maatregelen gelden, waren op straat wel grote mensenmassa’s te zien.

Drukte in Londen

In Schotland gelden strenge coronamaatregelen, waardoor autoriteiten verwachtten dat veel inwoners het nieuwe jaar in Engeland zouden vieren. Voor nachtclubs in het Britse Manchester stonden lange rijen. Ook in Londen was het druk op staat. De geplande vuurwerkshow in de Britse hoofdstad werd afgelast.



Frankrijk zette tijdens de nieuwjaarsnacht meer dan 95.000 politieagenten in om te zorgen dat het op straat rustig bleef. Een traditionele vuurwerkshow in het centrum van Parijs werd afgelast, maar ondanks de coronamaatregelen trok een menigte naar de Champs Elysées.



Toch bleef het ook daar rustig op straat. In de Franse stad Straatsburg arresteerde de politie twaalf personen nadat er ongeregeldheden uitbraken. Twee agenten raakten lichtgewond. In de stad gold een avondklok voor jongeren om problemen te voorkomen.

Volledig scherm Lazerstralen, drones en vuurwerk, verlichtten het Royal Naval College in Londen kort na middernacht. © EPA

Geen toeschouwers

In Berlijn trad de politie op om te voorkomen dat grote groepen mensen samenkwamen. Na middernacht werd het er rustig op straat. De Duitse televisiezender ZDF zond een live oudejaarsprogramma uit vanaf de Brandenburger Tor, maar ook daar waren toeschouwers niet toegestaan.



De Belgische politie pakte in hoofdstad Brussel 129 mensen op. Dat gebeurde onder meer omdat er vuurwerk werd afgestoken terwijl er een vuurwerkverbod gold. In Rome sloot de politie delen van het centrum af nadat relschoppers vuurwerk naar voorbijgangers gooiden. Er raakte niemand gewond.

Volledig scherm Televisiezender ZDF verzorgde een grote show, met vuurwerk, voor de Brandenburger Tor in Berlijn. © Christophe Gateau/dpa

Vuurwerkdoden

In een dorp ten zuidwesten van de Oostenrijkse hoofdstad Wenen en in het Duitse Hennef bij Keulen zijn een 23-jarige en een 37-jarige man om het leven gekomen bij het afsteken van vuurwerk. In de Verenigde Staten is het nieuwe jaar ingeluid met de traditionele ‘ball drop’, het laten zakken van een bal, op Times Square in New York.

Festiviteiten waren wel toegestaan in de Kroatische hoofdstad Zagreb, waar duizenden mensen samenkwamen en naar een grote vuurwerkshow keken. Ook in Poolse steden waren veel bezoekers te zien bij lichtshows. In de Russische hoofdstad Moskou was er een vuurwerkshow bij het Rode Plein. Daar kwamen duizenden bezoekers op af.

Volledig scherm Duizenden mensen genoten van het vuurwerk in de Kroatische hoofdstad Zagreb. © REUTERS